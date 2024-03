García Luna habría intentado sobornos por dos millones de dólares

Fiscalía acusa que García Luna ofreció dinero para que reclusos inventaran historia de complot en su contra, piden negar nuevo juicio

Regeneración, 1 de marzo de 2024. Portales destacan que los fiscales respondieron a la defensa de Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, luego de que pidiera un nuevo juicio a fines de 2023.

Y es que la fiscalía contestó con un reporte y 10 pruebas, algunas selladas.

Además, los fiscales pidieron al juez negar cancelar decisión del jurado y negar nuevo juicio, también rechazan una audiencia extra.

E incluso, acusaron al exfuncionario de ofrecer dinero a compañeros de prisión para dar testimonios falsos y así obtener un nuevo proceso judicial.

Cabe destacar que según lo revelado por las autoridades, el exsecretario ofreció hasta 2 millones de dólares para que reclusos inventaran historia de complot en su contra.

García Luna

Por otra parte, se destaca que a mediados de diciembre, el día 15, la defensa de García Luna pidió otro juicio para su cliente ante el juez Brian Cogan, en Nueva York.

Finalmente, como se recordará el exsecretario fuera declarado culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno de engañar a la autoridad migratoria.

Datos

-“El acusado ofreció inicialmente al Individuo 2 mil 500 mil dólares para hacerlo, pero después aumentó el soborno propuesto a un millón de dólares y luego a 2 millones de dólares”.

Esto, “con el acusado asegurando que un asociado mexicano del acusado podría entregar el dinero a alguien asociado con el Individuo 2”.

Por otra parte, también obtuvieron una llamada grabada provista por el Individuo 2, fechada el 12 de abril de 2023, casi dos meses después del veredicto de culpabilidad en contra del mexicano.

Y es que en ella se leen partes de cómo se acordaba el complot entre el sujeto y Genaro García Luna:

De acuerdo con lo dicho por el Individuo 2, Genaro García Luna le pidió que le dijera a su abogado de cabecera, César de Castro, que asegurara que El Tigre trabajaba como narcotraficante.

Lo anterior, con Nemesio Oseguera Cervante, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Finalmente, la fiscalía de EU asegura que los otros argumentos de la defensa del ex funcionario mexicano, como que no se entregó evidencia inculpatoria de algunos de los testigos que se usaron en el juicio, no demuestra nada.

E incluso, dijeron que esa información sí se entregó a los abogados del mexicano y no cambiaría el sentido del veredicto tampoco.

Al tiempo que señalaron que es falso que García Luna y los altos mandos de la SSP fueran verificados en sus antecedentes, en uso de drogas y con la prueba del polígrafo.

Esto, como asegura la defensa del mexicano, pues eso solo aplicaba para los agentes que sí formaban parte de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA, y no para sus supervisores.

