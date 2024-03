Ante un Zócalo abarrotado Claudia Sheinbaum promete continuidad de la 4T

Arropada por miles de sus simpatizantes, Claudia Sheinbaum, prometió continúar con el legado del presidente, López Obrador, y la 4T.

RegeneraciónMx, 1 de marzo del 2024. La candidata a la presidencia de la República por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, inició su campaña en el zócalo de la Ciudad de México.

Durante su primer discurso como candidata de la Cuarta Transformación, destacó los avances durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“¿Quieren que siga la transformación o que vuelva la corrupción?”, así inició su campaña la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante un plaza de la Constitución abarrotada por miles de simpatizantes, la morenista prometió cumplir con el proyecto.

Asimismo, agradeció el apoyo de los miles se simpatizantes y enlistó los logros del gobierno actual.

Claudia Sheinbaum expuso los 100 puntos que guiarán su proyecto político luego de que pasen las elecciones del 2 de junio.

Por lo que, aseguró que al igual que el actual presidente se someterá a la revocación de mandato; también presentará una iniciativa constitucional para recuperar la consigna “sufragio efectivo no reelección”.

“Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal, no habrá avión presidencial, no habrá estado mayor presidencial y no vamos a recuperar los privilegios. No habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes y vamos a continuar el combate a la evasión fiscal”, indicó.