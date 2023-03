García Luna podría “cantar”; su abogado abre la posibilidad de cooperar como testigo

El abogado de García Luna señala que el ser cooperante con la justicia de Estados Unidos, podría ser una opción después de conocer la sentencia.

Regeneración, 16 de marzo del 2023. El exsecretario de seguridad pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, podría evitar la cadena perpetua a cambio de volverse testigo.

De acuerdo con el abogado del exfuncionario, César Castro, durante una entrevista con CNN, indicó diversos puntos en el caso de García Luna.

Por ejemplo, el defensor precisó cuáles fueron los motivos que lo orillaron preguntar por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el juicio.

“Diría que revisé la transcripción e hice mi trabajo, hice lo que se me exige como abogado defensor. Y, como dije antes, miré el bosque para ver los árboles. Yo creo que tumbamos los testigos cooperantes que presentó el Gobierno de Estados Unidos y establecimos que no son testigos creíbles. Respetamos el veredicto del jurado, pero no estamos de acuerdo en la credibilidad de estos testigos”, indicó.

Asimismo, la periodista, María Santana, también le pregunta al abogado si García Luna podría ser un testigo cooperante.

“¿Genaro García tuvo la oportunidad de colaborar con el Gobierno de Estados Unidos?”, pregunto la periodista.

“Casi todos los acusados tienen esa oportunidad, entonces yo diría que sí, él tuvo esa oportunidad. No lo hizo y se fue a juicio. ¿Arrepentirse? No, en primer lugar. En segundo lugar, el juicio estableció que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia en el caso”, respondió de Castro.

Para concluir su respuesta con: “Hay dos formas de cooperar, antes y después en cualquier momento, respondió el abogado”.

Por lo que, el litigante señaló que el ser un colaborador podría discutirse, una vez que se conozca la sentencia en contra de García Luna.

Él puede hacer eso y sabrá que es una opción. Sin duda lo discutiremos, pero, número uno, creo que es importante saber que si él fuera a cooperar, como cualquiera de los testigos, sería como un juicio. Hubo muchos que cooperaron después de haber sido sentenciados y todavía están condenados.

