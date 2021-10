Regeneración 1 octubre 2021. Google Maps dio a conocer que está trabajando en un mapa interactivo para que los usuarios encuentren la mejor comida callejera de la Ciudad de México.

El objetivo de este mapa es que todos los amantes de la comida sepan dónde encontrar algo nuevo que probar o conocer todos los puestos cercanos a ellos.

Dicho mapa te mostrará puestos de tacos, tortas, tamales, panaderías, huaraches, enchiladas, elotes, esquites, carnitas, barbacoa, quesadillas y chilaquiles.

Un dato importante es que el mapa esta hecho de las recomendaciones y sugerencias de los usuarios.

Así que, si conoces algún local de comida o puesto ambulante que venda algo delicioso puedes recomendarlo a Google para que lo incluya en la lista.

