Gutiérrez Müller respalda a las “mujeres de la política” por vejaciones; “Lo he padecido”, dice

Gutiérrez Müller mostró su solidaridad a las “mujeres de la política” por las vejaciones, y señaló que cómo no podría hacerlo, si ella lo ha padecido.

Regeneración, 19 de marzo del 2023. La escritora, Beatriz Gutiérrez Müller, mostró su apoyo y respaldo a las “mujeres de la política” ante las vejaciones.

A través de su cuenta de Twitter la esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, compartió un mensaje hacía las mujeres.

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos”.

Asimismo, recordó que ella también ha sido victima de este tipo de vejaciones y en contra de la de su hijo.

“Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”.

No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido… https://t.co/2zaZT1nBFC — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 19, 2023

Y es que, durante la movilización de ayer, personas quemaron la piñata de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver el enojo de las personas en contra de la piñata de la ministra; a la cual patean e insultan debido a su posición, en contra de varias iniciativas del Gobierno de México.

