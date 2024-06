“He sido testigo del narcisismo y la crueldad de mi tío”; sobrina de Donald Trump se une a Biden

Mary Trump se sumó este jueves al equipo del demócrata, Joe Biden, rival político de su tío el republicano, Donald Trump.

RegeneraciónMx, 27 de junio de 2024. La sobrina del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Mary Trump, se sumó al equipo del presidente estadounidense, Joe Biden.

Este jueves la sobrina del aspirante republicano, fue invitada especial de la “spin room”, el espacio donde el equipo del mandatario comentará a la prensa el debate electoral de hoy por la noche.

Y es que, la sobrina del magnate fue elegida por el grupo de los demócratas para “hablar de lo que está en juego en esta elección y del claro contraste sobre los temas que la definirán”.

Mary Trump tiene 59 años y es escritora y psicóloga; además, se ha referido en ocasiones anteriores en contra de su tío, a quien acusa de “racista” e “incompetente”.

“Solía tener pena por él, pero luego eso me resultó imposible”, dijo en una entrevista hace varios años.

Mary Trump lanza acusaciones contra Donald Trump

“Toda mi vida he sido testigo del narcisismo y la crueldad de mi tío”, reiteró este jueves en un comunicado que difundió el equipo de Joe Biden.

“su sentido de inferioridad siempre ha impulsado sus celos y su necesidad patológica de dominar a los demás”, reiteró la sobrina de Donald Trump.

“Estoy esta noche en Atlanta para recordarles a todos quién es como persona y cómo gobernaría como presidente porque hay mucho en juego como para que nos equivoquemos”.

Y es que, en 2020, Mary Trump publicó su libro: “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”.

En su obra la sobrina del magnate señaló que en su familia el dinero era el único valor, mientras que las mentiras eran aceptadas.

Por lo que, en mayor un tribunal de Nueva York permitió que Donald Trump denunciara a su sobrina por ser presuntamente la fuente de una investigación de The New York Times; y es que, el diario estadounidense informó sobre las finanzas del magnate.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también