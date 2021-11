Se distinguió de manera póstuma en la categoría de Caricatura/Humor 2020, a Antonio Helguera Martínez, caricaturista de La Jornada

Regeneración, 20 de noviembre de 2021. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo (CCPNP) distinguió de manera póstuma en la categoría de Caricatura/Humor 2020, a Antonio Helguera Martínez, por su calidad, talento y oficio crítico, en el acto oficial que se transmitió este viernes en las redes sociales del consejo.

Premio en la categoría Caricatura/humor

Por su trabajo titulado Mina, publicado en La Jornada el 28 de marzo de 2020, el jurado que, en esta ocasión estuvo conformado en su mayoría por mujeres periodistas, reconoció también la coherencia, ética y valor humano del caricaturista fallecido el pasado 25 de junio.

El jurado señaló que la imagen de “denuncia social” por la que Helguera fue galardonado, es un buque militar acorazado llamado “Neoliberalismo”, que en su travesía por altamar topa con una mina: el virus del Covid-19.

Mensaje universal en su caricatura

Esta caricatura, apuntó el jurado, “sorprende no sólo por la forma de su diseño, sino también por el mensaje universal que retrata en su caricatura, pues del encuentro entre el neoliberalismo, representado por un acorazado, y el coronavirus, se han derivado la mayoría de los males que aquejan a la humanidad en este momento, y pone también en evidencia las enormes fallas que tiene ese sistema económico”.

“El premio se otorga por esa manera de apreciar ese problema mundial, en unos trazos e interpretación excelentes, y por el mensaje global que envía Helguera, monero talentoso y periodista comprometido en un trabajo de denuncia social”, señaló el jurado.

Esposa recibe la distinción

La distinción de manera virtual, la recibió su esposa y también periodista de La Jornada, Alma Muñoz, emocionada agradeció el premio y el aprecio que muchas personas expresan a Antonio.

Alma Muñoz compartió que en alguna ocasión Helguera comentó lo siguiente:

“’Soy caricaturista político desde hace 30 años; en un principio, mis trabajos eran espantosos, pero a lo largo de esos años he logrado que no me den tanta vergüenza, algunos incluso me gustan mucho’. Así ocurrió con el cartón de Mina. Se sentía muy honrado cuando sus colegas y otras personas lo felicitaban por su trabajo”.

¿Quién fue Antonio Helguera?

Antonio Helguera Martínez (Ciudad de México, 8 de noviembre de 1965-Ciudad de México, 25 de junio de 2021),​ conocido como Helguera, fue un caricaturista mexicano. Su trabajo se caracterizaba por la crítica mordaz a la clase política, eclesiástica y empresarial.