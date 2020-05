India y Bangladesh evacúan a millones por superciclón Amphan

Poderoso ciclón se dirige a Bahía de Bangladesh, preparan evacuación de millones, mantendrán medidas ante pandemia de coronavirus

Regeneración, 19 de mayo del 2020. El superciclón Amphan se convirtió en el ciclón jamás registrada en la bahía de Bengala éste lunes por la noche, después de intensificarse con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora.

Continúan las labores para evacuar a la población que está en la línea de fuego del ciclón.

Hay mucha concentración de vapor de agua cerca al ojo de acuerdo a lo observado por el satélite Aqua de la NASA durante la noche de ayer, conforme a la foto:

Millones de personas en la India y Bangladesh se encuentran en el camino de un superciclón que tocará tierra en menos de 36 horas.

El superciclón se convirtió en la tormenta más fuerte jamás registrada en la bahía de Bengala este lunes por la noche.

CNN informó que esto ocurrió después de intensificarse con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora.

Amphan se ha debilitado ligeramente desde entonces, pero sigue siendo el equivalente a huracán de categoría 4.

O, a un supertifón en el Pacífico occidental, con vientos de hasta 240 km/h.

— Juanjo Villena (@JuanjoVillena) May 19, 2020

La bahía de Bengala, en la parte noreste del océano Índico, está posicionada entre la India, al oeste y noroeste; Bangladesh, al norte, y Myanmar, al este.

Amphan es solo el segundo superciclón que golpea la bahía de Bengala desde que comenzaron los registros.

Durante el último supertifón, en 1999, casi 15 mil aldeas fueron afectadas y murieron casi 10 mil personas, detalló el portal.

El superciclón tocará tierra en la frontera entre la India y Bangladesh, el miércoles por la noche, cerca de la ciudad india de Kolkata, hogar de más de 14 millones de personas.

Las autoridades indias dijeron que hasta 300 mil personas en las zonas costeras de Bengala Occidental y Odisha están en peligro inmediato por la tormenta y pueden necesitar ser evacuadas.

En el estado de Bengala Occidental normalmente hay espacio en refugios contra ciclones para 500 mil personas, pero debido a las reglas de distanciamiento social, ese número se ha reducido en más de la mitad, a solo 200 mil.

En Bangladesh, se planea trasladar a unos dos millones de personas de las zonas costeras a más de 12 mil refugios contra ciclones.

Cyclone #Amphan likely to hit #Bangladesh coast by Wednesday evening https://t.co/ksmaiz1PTR

— Sumaiya (@sumaiya_s) May 19, 2020