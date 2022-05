Inés Gómez Mont es acusada de recibir 14 mdp de empresas fantasma

La FGR falló en acreditar que Inés Gómez Mont y su esposo fueron los supuestos lideres del entramado delictivo en el que se realizaron los desvíos

Regeneración 12 mayo 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) documentó que la conductora Inés Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones de pesos de dos empresas fantasma.

A través de dichas empresas se desviaron mas de 2 mil 500 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado.

Sin embargo, la FGR falló en acreditar que Inés Gómez Mont y su esposo fueron los supuestos lideres en la realización de los desvíos.

Cabe señalar que un juez federal aceptó girar una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, no se podría probar que la pareja organizó dicho fraude. Según el expediente lo que recibió fue menos del 1% del dinero que se desvió.

El medio Animal Político tuvo acceso a los documentos ministeriales y judiciales del caso contra Inés Gómez Mont.

En dicha investigación se indica que el juez federal Iván Aarón Zeferín Hernández giró en 2021 la orden de aprehensión contra la conductora y su esposo por lavado de dinero y delincuencia organizada.

También señala que Gómez Mont ofreció pagar los 14 millones que se le imputan haber recibido pero la FGR se negó a aceptar el acuerdo.

La FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos que equivalen al 0.5% de los mas de 2 mil 500 millones que se desviaron.

Inés Gómez Mont no es líder delictiva

Según la investigación la FGR presentó cargos contra 12 personas. De este grupo delictivo los lideres eran Inés Gómez Mont y Álvares Puga por tanto resultarían los principales beneficiados de los miles de millones de pesos.

El juez Zeferín Hernández desestimó este señalamiento tras concluir que la fiscalía no acreditó con pruebas al menos iniciales que la presentadora de televisión organizó el presunto fraude. Tampoco que fuera la principal beneficiaria del mismo.

El 30 de septiembre de 2021 la conductora ganó un amparo para que la fiscalía argumentara su rechazo al acuerdo. La institución que lidera el fiscal Alejandro Gertz Manero concluyó que esta vía no era procedente debido a que no se había realizado ante la Procuraduría Fiscal de Hacienda sino ante el SAT, que no estaba facultado legalmente para ello.