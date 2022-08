Influencer Yeri MUA acusó al INE de editar su foto y discriminarla «por bonita»

Mediante su cuenta de Facebook Yeri MUA indicó que un grupo de trabajadores del INE la discriminaron por ser bonita

Regeneración 13 agosto 2022. La influencer Yeri MUA se vio envuelta en la polémica luego de que dijera que el Instituto Nacional Electoral (INE) de México la discriminó “por ser bonita”.

Además, hizo referencia al IMSS pues indicó que ambas dependencias podrían competir a ver en cuál de ellas «te ponen mas cara de culo».

Yeri MUA contó que al llegar a las oficinas, una de las trabajadoras le pidió mover su camioneta de lugar porque estaba mal estacionada.

Comentó que la trabajadora también le pidió hacer fila para recoger su identificación oficial a pesar de que ya contaba con una cita.

Pero no solo se quejó de esa situación, sino que para ella lo peor fue ver la foto de su credencial.

“Se me arruinó mi pinche día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta”, comentó Yeri MUA.