Inician detenciones arbitrarias en Puebla; reportan retención de Alejandro Torres Chocolatl

El activista mexicano, Alejandro Torres Chocolatl, habría sido detenido de forma arbitraria

RegeneraciónMx, 30 de junio de 2023.- Tal y como lo advertimos, en Puebla se viene una ola oscura en temas de seguridad ya que Colectivos defensores de los Derechos Humanos y defensores comunitarios en Puebla han denunciado la detención arbitraria de Alejandro Torres Chocolatl, un activista que previamente había denunciado ser víctima de persecución.

Hasta el momento, no se ha dado de forma oficialmente a conocer su arresto en los canales del estado.

Según informes difundidos por diferentes colectivos en redes sociales, como “Peace Brigades Internacional-México”, Alejandro Torres Chocolatl fue detenido por agentes ministeriales en Zacatepec. Sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones no ha emitido ningún comunicado sobre el activista, lo que ha generado preocupación entre sus compañeros y familiares por su seguridad.

Es importante resaltar que desde el 2 de junio pasado, este hombre originario de Zacatepec había reportado presuntamente ser víctima de persecución. Hombres vestidos de civil, sin identificación ni orden oficial, habían acudido a Santa María Zacatepec preguntando por su domicilio.

Incluso se ha informado que este grupo de hombres ingresó a la estación de Radio Comunitaria de Zacatepec en busca de Alejandro Torres Chocolatl, pero no lograron encontrarlo en esa ocasión.

Algunos colectivos y agrupaciones defensoras de los derechos indígenas han manifestado su intención de protestar en la Casa de Justicia de Puebla exigiendo transparencia en este caso, la liberación de Alejandro y la garantía de sus derechos humanos durante el proceso, cuya naturaleza aún se desconoce.

Este presunto caso de detención arbitraria ha generado preocupación y llamados a la acción por parte de la comunidad de defensores de los Derechos Humanos en Puebla. Se espera que las autoridades brinden información oficial y claridad sobre la situación de Alejandro Torres Chocolatl, así como la garantía de sus derechos mientras se aclara el motivo de su detención.

Gobierno de Puebla suma a su gabinete a un represor social

Lo que parecía ser una broma es toda una realidad, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, nombró a Ardelio Vargas Fosado subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.

El hombre que hoy llega al gobierno del estado en sustitución de Víctor Correau Galeazzi no sería nota si no fuera por algo particular, su pasado represor y conocido ante casos denunciados a nivel nacional.