‘Insomnes’, un reestreno que precisan estos tiempos (Primera parte)

Fotos: Cortesía

Por: Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 25 de junio de 2022.- Alguna vez, durante uno de los festivales de teatro que se realizan en la Isla de Cuba, en el Teatro Terry de Cienfuegos en 2016, platicando con la maestra Corina Mestre, ella anotaba la importancia de que en el elenco en un montaje de perfil ideológico, que tiene un grito de justicia o de reivindicación latente, “las convicciones no pueden actuarse”. Este principio se reafirmaría y con creces la primera vez que vi Insomnes, montaje dirigido por Yupanqui Aguilar y la dupla de actores Ulises Martínez y Ricardo Hech Rivas. Esta función tuvo lugar en el impresionante Foro José Luis Ibáñez perteneciente al anexo de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria el año 2018, en el contexto del aniversario por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968.

Con un largo y sostenido recorrido por distintos espacios de la Ciudad de México, dentro y fuera del país, Insomnes es una pieza documental que transgrede las posibilidades de sobrevivencia institucionales y homogeneizantes a toda lógica en la cartelera tanto comercial como de índole universitario, de circuito cultural, de sonrisa y frac neopequebu. La consistencia estética de este montaje es innegable, genera porque forma parte del cambio paradigma que se busca y de distintas formas tiene lugar hoy en México: el momento de la búsqueda o al menos la voluntad política para procurar justicia transicional. Apenas esta semana en el Campo Militar número 1 se ha pronunciado el ejecutivo por el compromiso del Gobierno en el esclarecimiento de los crímenes del pasado perpetrados por el Estado.

Respecto al devenir de Insomnes, desde mi punto de vista, ya un montaje referencial en la historia reciente del teatro independiente, pero sobre todo del teatro político de la escena en México. Aquí el primer par de testimonios de quienes integran la propuesta ante el inminente reestreno en el Foro 4: Espacio Alternativo, del Centro Cultural Helénico en la Ciudad de México este 25 de junio del 2022.

Elenco inigualable

Ulises Martínez (actor y coautor): Yupanqui quería dirigir El Escorial de Michelle Ghelderode, tenía esa inquietud. Al leer el texto no me sentí identificado, en lo particular tenía algo que necesitaba trabajar teatralmente. Arrancamos entonces un laboratorio donde hablamos de nosotros mismos, en mi caso la dura anécdota que aconteció cuando tenía 10 años de edad y mi padre participaba como activista político siendo rector entonces de la Universidad Autónoma de Oaxaca (UABJO). Los tiempos eran de persecución y represión, se generó mucha violencia por parte del Estado.

En ese entonces para forzar que mi padre renunciara a la rectoría, la policía política irrumpió en mi casa y me amenazaron con una pistola. Años me confiné hacia un silencio por el impacto. En la primaria hablaban los maestros con mi padre para saber qué me había pasado. El detonante para resarcir y conquistar el habla y externar en interrelación con otras personas fue el teatro, sin duda. Empezamos entonces a escribir para escenificar con nuestra propia historia y proponer cuestiones a nivel de dirección.

Involucré la radio-historia de Kalimán: el recuerdo de la amenaza en la infancia por parte de la policía política me llevaba a imaginarme como este personaje. Yo tenía superpoderes para aniquilar en esa fantasía a aquellos captores.

Ricardo Hech Rivas (actor y coautor): Necesitábamos un esqueleto, el texto dramático, este fue afortunado porque pudimos darle una estructura a partir de lo que ya teníamos al hablar de nuestras vidas. La necesidad de la brevedad. ¿Cómo dices lo más doloroso en lo más breve entre tantas otras cosas, lo alegre, lo fuerte? La guía de Yupanqui fue fundamental y fuimos encontrando coherencia. Insomnes fue el nombre finalmente que apareció en el proceso, tanto Ulises como yo tenemos trastorno del sueño.

La primera vez que mostramos el trabajo fue en Faro Indios verdes y resultó muy interesante. Nos dimos cuenta que en la secuencia las escenas eran demasiado pesadas. En los distintos espacios y los distintos públicos ante quienes se ha presentado el montaje se fue generando la relación con el público. En Colombia tuvimos entre los espectadores a integrantes de las FARC, desde luego vestidos de civil. En España fue darse cuenta que la historia de México, las historias personales y de persecución no eran tan distintas, allá por el franquismo por ejemplo.

Esta reflexión es consecuencia de la plática que cada función se tiene con quienes asisten a la obra. No me gusta el término “conversatorio”.

Para nosotros en este momento yendo siempre a contrapelo como independientes, que sea una realidad estar con una temporada en el Helénico es un premio. Esto sin duda representa un enorme mérito de apertura que hay que reconocer a la actual administración de este centro cultural, hoy uno de los más importantes espacios precisamente por sus políticas a nivel nacional.

Continuará…

Con más de 70 funciones nacionales e internacionales.

Del 25 de junio al 27 de agosto

Ven a cruzar la noche con los ojos abiertos

Dramaturgia: Ulises Martínez Martínez y Ricardo Hech Rivas Olivo.

Dirección: Yupanqui Aguilar Martínez.

Elenco: Ulises Martínez y Ricardo Hech Rivas.

Actor invitado: Diego Martínez Villa.

Funciones: sábados, 20 h

Localidades: $205 Duración: 90 minutos Público: +15

FORO 4 ESPACIO ALTERNATIVO. Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, 01020 Ciudad de México, CDMX.