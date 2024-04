Israel protege a presunto violador de derechos, Tomás Zerón: AMLO

Tomas Zerón acusado en el caso Ayotzinapa y Andrés Roemer señalado por más de 60 mujeres de abuso sexual son protegidos en Israel

Regeneración, 4 de abril de 2024. AMLO señaló que en Israel se protege a los prófugos Tomás Zerón y Andrés Roemer.

Y es que AMLO se comprometió a que la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena explicará a profundidad el tema.

-“…, porque lo de Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección…del gobierno de Israel”, dijo AMLO ante las preguntas la prensa en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente. “Se nota claramente que hay protección del gobierno de Israel” a Tomás Zeron, acusado de presuntas torturas, y ex subprocurador. La canciller informará sobre el caso. pic.twitter.com/jU9W3LzT9R — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 4, 2024

AMLO e Israel

Seguidamente, el presidente AMLO detalló que se ha intentado comunicar con Israel sin resultados.

-“Pues le he enviado dos cartas a dos ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta; nos dijeron que en diciembre iba a haber un fallo y no ha habido”.

Seguidamente expresó que “quiero que hoy también plantee la secretaria de Relaciones Exteriores, porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador”.

Esto es, “violador de derechos humanos, así. Y ya lleva como un año o más que envié la primera parte y no hay respuesta”.

No hay tratado

Sobre la solicitud de extradición de Tomás Zerón, "se nota claramente qué hay protección del gobierno de Israel" afirmó el presidente López Obrador. A pesar de haber enviado dos cartas a dos ministros de gobierno, no se ha obtenido respuesta pic.twitter.com/tRtB7FCnXF — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) April 4, 2024

Por otra parte AMLO detalló a los periodistas que:

-“Y, sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos”.

Y precisó:

-“Entonces, sí vamos a… Hoy o mañana se pronuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a los dos casos para que expliquen.

Lo anterior a los casos de Zerón y Roemer

Quien es Tomás Zerón

Cabe destacar que Infocabe subraya que Zerón trabajó en temas de seguridad pública tanto en la administración de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue el principal encargado de la investigación del caso.

En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) lo señaló como responsable de violar el proceso de investigación.

Así como de sembrar bolsas de plástico con osamentas en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

En marzo de 2020, se dio a conocer que el exfuncionario enfrentaba una orden de aprehensión por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

Y, de igual modo se confirmó su estadía en Israel país al que solicitó asilo político alegando que “los cargos en su contra son falsos”.

La otra ficha

El otro personaje señalado por AMLO y los reporteros es Andrés Roemer Slomianski.

Al respecto se destaca que en febrero de 2021, la bailarina profesional Itzel Shanaas lo señaló por abuso sexual, denuncia a la que se le unieron otras más, una lista de 61 mujeres.

Esto a manos del entonces escritor, diplomático y presentador de televisión.

"MAÑANA, LA CANCILLER DEL PAÍS DARA INFORMACIÓN SOBRE LOS CASOS DE EXTRADICIÓN DE ANDRÉS ROEMER Y TOMÁS ZERÓN"



"Tenemos un plazo de 30 días para realizar determinado trámite, respecto a Roemer y hay más información referente al asunto de Tomás Zerón"@lopezobrador_ — malthus gamba (@MalthusGamba) April 4, 2024

En junio del mismo año,Inteligencia Financiera informó que resultado de la orden de aprehensión en su contra por el delito de violación, procedió al congelamiento de cuentas bancarias.

Lo anterior, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México.

Posteriormente, Roemer, de ascendencia judía, huyó a Israel, donde disfrutó de libertad y hasta de reconocimiento, pusieron una calle a su nombre, que luego fue retirada.

Finalmente, meses después fue detenido por las autoridades de aquel país. El pasado jueves, el Tribunal Regional de Jerusalén aceptó extraditarlo a México, sin embargo, se desconoce cuándo se hará.

El Tribunal Electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político titulado '¡Gracias!'. Perdió la censura; ganó la libertad. pic.twitter.com/OskU87VB9E — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2024

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado