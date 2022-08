Israel Vallarta, detenido en el caso Florence Cassez ha sido víctima de extorsión por documental de Netflix

Mediante una entrevista Mary Sainz contó que solicitaron a las autoridades que se levante una denuncia porque están extorsionando a su esposo Israel Vallarta, pero no les han hecho caso

Regeneración 30 agosto 2022. Mary Sainz denunció que su esposo Israel Vallarta ha sido extorsionado luego de que Netflix lanzó el documental sobre su caso.

Mediante una entrevista para Milenio, Sainz contó que solicitaron a las autoridades que se levante una denuncia por extorsión pero no les han hecho caso.

«Estando aquí quiero hacer una denuncia y que quede documentado en video. Israel está solicitando a través de Cefereso que hagan llegar personal de la FGR ya que una persona del Centro lo empezó a extorsionar. Le dijeron que sabían que iba a hacer una película y que estaban esperando cuánto les iba a tocar”, comentó la mujer.

Agregó que ellos no sabían nada sobre el documental pero agradecieron que se exhiba el caso de su esposo.

AMLO pidió atender el caso de Israel Vallarta

También habló sobre la instrucción que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre atender el caso de Israel Vallarta.

Sainz indicó que la secretaria de seguridad Rosa Icela Rodríguez los iba a atender así que están en espera de que se puedan reunir con ella pronto.

Cabe señalar que hasta el momento no hay una fecha exacta para el encuentro pero acordaron primero organizarse con el abogado.

“Que sepan todas las irregularidades que ha existido: se ha solicitado el video de TV Azteca que es muy importante, se han olvidado de ese punto”, comentó.

Según Sainz en el video se puede ver a Cárdenas Palomino y no les quieren dar la grabación.

Documental del Netflix

Recientemente Netflix lanzó un documental que esta basado en el caso real de Florence Cassez e Israel Vallarta quienes en 2005 fueron acusados de ser secuestradores, pero el supuesto operativo en el que fueron detenidos era en realidad un montaje.

En dicho montaje se presume que estuvieron involucrados Nicolas Sarcozy, presidente de Francia.

También Felipe Calderón, ex presidente de México, el periodista Carlos Loret de Mola y el ex director de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna. Además, Cárdenas Palomino quien es ex secretario de Seguridad.