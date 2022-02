Jaime Ades: Recapitulando 23 años de canción (Segunda parte)

A 23 años de que Jaime Ades decidiera iniciar su vida en la música, presentamos la segunda parte de una íntima entrevista que realizamos a este «cancionista», como él mismo se denomina. ¿Qué pasa cuando se va la musa?

Fotos: Cortesía

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 21 de febrero de 2022.- Aún corrían los primeros días de diciembre del extinto 2021 cuando salió, entonces, la primera parte de esta entrevista a Jaime Ades. Efectivamente y como la bohemia lo dicta, hubo que acudir al azar, al momento indicado para la segunda entrega, la poética en el aire a fin de cuentas no es tan intrínseca y tan temporal. Una cita pendiente y una invitación en continuum.

El maestro Jaime Ades, en el contexto de la celebración por sus 23 años de canción platicó para el suplemento La madre de los bohemios.

Jaime Ades: “Tengo la obsesión de encontrar una canción que diga algo nuevo.”

Alexandro Guerrero: ¿Qué término consideras más afín a ti y a lo que haces? ¿Trovador? ¿Rolero? ¿Cancionista? Entre otros que pueda haber…

J.A.: “Cancionista” no nos limita, es donde se encuentran Silvio y Bob Dylan. ¿Por qué decirle de una manera a uno y a otro? Es una misma búsqueda. Incluye a los que estamos atrás. Es como la poesía. La canción es ese género literario y cabe la pregunta tras el ruido que hicieron algunos literatos cuando le dieron el premio Nobel a Dylan. Por qué no entregar un Nobel al género canción? Que abran otro premio: A la canción literaria. ‘El arrullo sideral’ es un libro sonoro creación mía. Hay cierto tipo de canción que debe estar en los libreros, esa producción mía tiene esa idea. Un intento de decir algo, un intento de buscar un estilo y no sólo eso. Es también la manera en que llegamos a la expresión todos los músicos. El cd ya es un objeto sin sentido, lo ideal sería volver al vinilo acompañado con una descarga digital y en plataformas como Spotify sólo dos sencillos como si fuera radio. Un L.P. implica toda una experiencia.

A.G. ¿Cuándo por alguna razón el ánimo del autor pierde a la musa? ¿Qué pasa?

J.A. Si anímicamente estás bien, hay que trabajar hasta que aparezca algo. Si hay una depresión, buscar qué te desempolva, ese momento en que sientes que falta una luz que compartir. Tom Waits decía que las canciones son como peces que están por todos lados, hay un chingo. Así que hay que estar en la disposición de arremangarse y encontrar a ese ejemplar justo que no se ha pescado. Igual es el pescadón de 20 kilos, lo ves ya como un desafío. Uno nunca sabe porque a lo mejor que esos pescadines (canciones) los consideras “cualquier cosa” y no son tan “cualquier cosa”, es extrañísimo explicar la naturaleza de los “hits”.

A.G. ¿Dónde podemos escucharte Jaime?

J.A. Los miércoles estoy en el Bukowski´s en la Cafebrería “El Péndulo” de la Zona Rosa a las 20 hrs y no hay cover.

Así es que, como un estadio previo a finalmente asistir a uno de sus conciertos, cierro este pequeño periplo y plática con el Mtro: Jaime Ades. Reflexionar sobre el género canción, su modo de gestación, la consistencia de ese sonar , de ese buscar oídos y público a lo largo de los años, así como ese impulso de reinvención en la comarca de lo grabado, de lo escrito, de lo editado, dejan abiertos tantos vasos comunicantes como posibles nuevas letras, sonoridades emergentes. Hay más cosas que palabras por ahí espetara Aristóteles.

«Soñaba que dormía y en mi sueño no soñaba que cantaba esta canción”, citando de Jamie Ades, su tema: “No vaya a ser”. Muchas gracias por mantener ondeante la bandera de la alta bohemia y de ese género que bien a bien quienes escribimos y sonamos a veces con eco, a veces sin él, cuando la musa no visita, se le sueña, arrullo al fin la canción.

