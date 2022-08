Jennette McCurdy, quien participó en series como ‘iCarly’ y ‘Sam & Cat’, ha estado en polémica recientemente tras denunciar abusos por parte de Nickelodeon.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 11 de agosto de 2022.-

Hace unos días, Jennette McCurdy fue noticia tras acusar a la cadena Nickelodeon de intentar sobornarla. Ahora, volvió a dar de qué hablar luego de confesar que sintió celos de Ariana Grande mientras ambas laboraron para la mencionada productora.

Resulta que ambas formaron parte del elenco de la serie Sam & Cat y parecían tener una buena amistad, sin embargo, McCurdy dijo en su libro I’m glad my mom died que en realidad era una relación tóxica, ya que luego de que la carrera de Ariana Grande despuntó, la producción mostró preferencia hacia ella y McCurdy tuvo que cubrir sus faltas cuando estaba de gira.

¿Quién es Jennette McCurdy?

Jennette McCurdy saltó a la fama a mediados de los 2000, cuando interpretó a Sam, uno de los personajes más icónicos del programa iCarly, producido por Nickelodeon. No obstante, parece que este episodio no fue del todo feliz para la actriz, ya que según DelCarajo Tv, McCurdy no quería ser parte de iCarly, e incluso, padeció desordenes emocionales tras el proyecto.

Pero, iCarly fue la cúspide de su carrera, porque antes ya había participado en otras producciones, como Shadow Fury (debut) My daughter’s tears, Hollywood: Departamento de homicidios, Breaking dawn y Minor details.

Pero, independientemente de su carrera actoral, la joven se ha caracterizado por llevar una vida altruista y lejos del escándalo. Según el portal Trome, McCurdy colabora activamente para diversas fundaciones, entre ellas Cody Waters, que ayuda a niños con cáncer u otras enfermedades terminales.

Incluso, la actriz ha recibido reconocimientos por esta noble acción, como el StarPower, de la Fundación Starlight Children’s, que se encarga de llevar felicidad a los niños que sufren de enfermedades graves.

Abusos en Nickelodeon

Pero McCurdy ha opacado los puntos a su favor, debido a la reciente controversia que desató con su libro, donde aseguró que Nickelodeon le ofreció 300 mil dólares a cambio de no revelar los abusos que sufrió cuando participó en sus producciones.

“Te están dando 300 mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente sobre tu experiencia en Nickelodeon”, fueron las palabras de alguien a quien ella llama ‘El Creador’.

E incluso, no solo fue la oferta de dinero lo que la actriz denunció en el libro, sino también de abusos de índole sexual por parte del mismo sujeto.

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece trescientos mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral?”, escribió McCurdy.