Joaquín Cosío revela experiencias con narcos tras interpretar a ‘Cochiloco’

El actor Joaquín Cosío confesó que tras darle vida al ‘Cochiloco’ ha vivido diversas experiencias de terror porque narcos lo reconocen

Regeneración, 14 de febrero de 2022. El actor Joaquín Cosío dio a conocer que su famoso personaje ‘Cochiloco‘ le trajo terribles consecuencias con personas del narcotráfico.

Luego de 12 años del estreno de la cinta ‘El Infierno‘, Joaquín Cosío reconoció que sus dotes actorales le han traído consigo algunas experiencias con narcos reales.

Esto se debe a que el personaje del ‘Cochiloco‘, conocido por sus botas y sobrero, funge como un hombre que trabaja entre capos de la droga.

Dicho personaje es uno de los más importantes en la carrera de Joaquín Cosío porque se ha colocado como un referente del cine mexicano.

Sobre el tema, el actor explicó durante entrevista con Yordi Rosado que ‘El Infierno‘ requirió de un arduo trabajo para llegar a ser posible, sin embargo, su relación con Damián Alcázar fue la clave.

Tras el rotundo éxito del actor mexicano, el ‘Cochiloco‘ tuvo que vivir diversas experiencias con narcotraficantes reales, algunas son aterradoras, por lo que agradeció que vive para contarlo.

A pesar de ello, Joaquín Cosío mencionó que la experiencia anterior no fue la única ya que su presencia en restaurantes y bares se ha visto interrumpida por narcos.

Debido al terror que sintió el actor, le comentó a sus acompañantes que prefería retirarse antes de que sucediera alguna confrontación.

Por último, Joaquín Cosío indicó que su experiencia más aterradora se registró cuando un hombre de aparente peligrosidad lo amenazó de manera sutil.

En un restaurante-bar se me acercó un hombre que jamás voy a olvidar, era rubio, muy elegante y bien vestido, se me acerca y me dice ‘quiúbole’, en ese tiempo no había hecho películas, pero me saluda tomándome la mano y no me soltaba»