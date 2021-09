Joaquín Cosío volvió a sorprender a sus seguidores tras la confirmación de que el actor interpretará a Wolverine

El actor dará vida a Wolverine en una serie de Marvel

Regeneración, 21 de septiembre de 2021. El actor mexicano Joaquín Cosío demostró que sigue presente en el mundo de los superhéroes.

Tras su éxito al interpretar al antagonista de la entrega ‘Escuadrón Suicida‘, el histrión Joaquín Cosío formará parte del mundo Marvel al darle vida a Wolverine.

Wolverine es un personaje popular en el mundo cinematográfico de Marvel, donde también se ha creado fama por la interpretación del actor australiano Hugh Jackman.

Marvel confirmó a través de un comunicado que el actor conocido por su personaje ‘Cochiloco‘ prestará su voz para ser Wolverine conocido por la franquicia de los X-Men.

La firma de cómics detalló que Joaquín Cosío estará presente en el podcast ‘Wolverine: La Larga Noche‘, el cual es catalogado como el primero con un guion en español.

Esta serie ya había sido emitida en su versión en inglés, sin embargo, en esta ocasión tendrán una duración de 30 minutos.

Portada oficial del podcast ‘Wolverine: la larga noche’

Detalles sobre el nuevo proyecto de Joaquín Cosío como ‘Wolverine’

El elenco tendrá las voces de Joaquín Cosío, Bruno Bichir y Marianna Burelli, quienes serán los encargados de contar las aventuras de Wolverine.

Este trabajo es una colaboración entre Marvel Entertainment y SiriusXM, por lo que los usuarios suscritos a esta plataforma y Apple Podcast podrán disfrutar el podcast de manera exclusiva.

Finalmente, Marvel informó que esta entrega contará con un audio envolvente, por lo que los fanáticos podrán sumergirse en el sonido realista de la historia.

A partir de este 21 de septiembre podrás escuchar los dos primeros capítulos de la serie protagonizada por Joaquín Cosío mediante la app SiriusXM.

Esta no es la primera vez que el actor le da vida a un personaje de Marvel, recordemos que hace dos años fue el villano Scorpio en la cinta Spider-man: into the spider-verse.