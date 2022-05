José Eduardo Derbez reacciona al pleito entre su padre y Azcárraga; «ellos saben la verdad»

José Eduardo Derbez reaccionó a los comentarios de Azcárraga Jean y su padre sobre el supuesto veto de Televisa

Regeneración, 25 de mayo de 2022. El hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo habló sobre la polémica entorno a su padre y Televisa por el presunto veto del actor.

Uno de los temas en tendencia han sido las declaraciones de Derbez, acusando que fue vetado de Televisa por participar en la campaña contra el Tren Maya.

Como te lo informamos, Eugenio Derbez siguió en el escándalo tras afirmar que fue vetado de su «casa Televisa» por supuestas ordenes de AMLO.

Esta situación la mencionó el actor de ‘El Valet‘ durante una entrevista con Adela Micha, provocando que Emilio Azcárraga Jean, director de Grupo Televisa lo desmintiera.

Sin embargo, momentos después, el mismo Eugenio Derbez salió a responderle al empresario para reafirmarle el veto de Televisa.

El escándalo generado por estos dos personajes desató una serie de reacciones, por lo que la de su hijo José Eduardo no fue la excepción.

El primogénito de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue cuestionado por el reportero Eden Dorantes sobre la situación del supuesto veto de Televisa contra su padre.

Durante la entrevista, José Eduardo reveló que no tiene conocimiento de los motivos del pleito entre Televisa y el comediante, por lo que mencionó que sólo ellos dos saben su verdad.

«No sabría el chisme, no me he hablado con él y no me ha contado bien cómo está el show. Vi los tuits tanto de Emilio como de él y solamente ellos saben la verdadera historia»