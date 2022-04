Derbez no asistirá a Palacio Nacional para dialogar sobre Tren Maya

Eugenio Derbez celebró que el Presidente esté abierto al diálogo pero recalcó que es necesario que en el encuentro estén presentes los expertos

Regeneración 23 abril 2022. El comediante y actor Eugenio Derbez reveló que no podrá asistir al diálogo que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que un grupo de aristas se manifestaran en contra de este.

Derbez celebró que el Presidente esté abierto al diálogo pero recalcó que es necesario que en el encuentro estén presentes los expertos.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, Eugenio Derbez dio a conocer que no podrá asistir a la reunión con AMLO.

“Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible”, dijo el comediante.