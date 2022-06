Juan Toscano, primer mexicano en ganar título de NBA, se lo dedica a su abuelo

El mexicano Juan Toscano-Anderson se convirtió en el primer mexicano en coronarse campeón de la NBA; le dedicó el triunfo a su abuelo

Regeneración, 17 de junio de 2022. El basquetbolista Juan Toscano-Anderson logró saltar a la historia tras convertirse en el primer mexicano en ser campeón de la National Basketball Association (NBA).

El mexicano-estadounidense no ocultó sus orígenes tras obtener un anillo del campeonato en las Finales de la NBA.

El jugador de los Golden State Warriors desató una serie de reacciones positivas al ondear la bandera de México para celebrar el colosal triunfo.

Los festejos de Juan Toscano se realizaron luego de que los Golden State Warriors derrotaron a los Boston Celtics (103-90) durante el juego 6.

El basquetbolista saltó a la victoria tras haber sido estrella de la Fuerza Regia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.

Tres años después de su transición de México a la NBA, Juan Toscano superó su meta tras llevarse el título de campeón.

El mexicano concedió varias entrevistas tras llevarse el triunfo en la NBA, por lo que demostró su gran emoción y agradecimiento por la victoria.

«No hay palabras. Me siento bien contento. Si me muero mañana, me muero feliz, contento porque ya cumplí un sueño»

indicó Juan Toscano a TUDN