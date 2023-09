Juez Federal anula juicio de amparo de Ministra Yasmín Esquivel por Caso Tesis

Otra vez el poder judicial haciendo de las suyas con este caso que generó mucha controversia gracias a que involucra a la ministra, Yasmín Esquivel.

RegeneraciónMx, 13 de septiembre de 2023.- Una juez federal, Sandra de Jesús Zúñiga, ha decidido sobreseer el juicio de amparo promovido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, relacionado con el acuerdo que establece los lineamientos para la formación de Comités de Ética encargados de investigar acusaciones de plagio en tesis de licenciatura.

La ministra había apelado la reforma al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que entró en vigor en abril pasado. Esta reforma introduce un mecanismo para anular certificados, diplomas, títulos y grados académicos emitidos por la UNAM en casos donde se demuestre que el estudiante o graduado no cumplió con los requisitos establecidos o recibió ayuda indebida para la titulación o exámenes.

La jueza Zúñiga dictaminó que la retroactividad no se aplica en el caso de la ministra Esquivel Mossa y, por lo tanto, no había fundamento para considerar su demanda de amparo. Argumentó que la ministra no demostró que la reforma afectara su interés jurídico y que no existía un acto específico en su contra.

Según el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, este tipo de juicio es improcedente cuando no afecta los intereses legítimos del demandante o cuando se trata de normas generales que requieren un acto posterior a su entrada en vigor para aplicarse.

La jueza enfatizó que las reformas al Estatuto General de la UNAM no tienen un efecto retroactivo, ya que no restringen ni anulan derechos adquiridos antes de su vigencia. Estas normas se aplican de manera prospectiva, no retroactiva.

Defensa de Yasmín Esquivel va por acciones para contrarrestar medida

En junio de este año, los abogados de la ministra Esquivel Mossa ganaron un juicio civil contra Édgar Ulises Báez, quien afirmaba ser el autor original de la tesis de licenciatura de la ministra. No obstante, este caso sigue pendiente, ya que se impugnan las facultades legales del Comité de Ética de la UNAM para resolver la disputa.

Esta decisión marca un desarrollo importante en el caso y podría tener implicaciones significativas en futuros casos relacionados con acusaciones de plagio en tesis académicas.