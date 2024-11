Juez ordena libertad de sobrino de Osiel Cárdenas, del Cártel del Golfo

Sobrino de Osiel Cárdenas, conocido como el Contador libre. Medidas cautelares como presentarse a firmar. Juez dice que no hay motivo de prisión preventiva

Regeneración, 20 de noviembre de 2024. El juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Almoloya de Juárez ‘El Altiplano’, Gregorio Salazar Hernández, ordenó revocar la prisión preventiva y ordenó la libertad de José Alfredo Cárdenas Martínez “El Contador”.

Y mismo, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.

Así, el capo abandonó el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde estaba preso desde febrero de 2022, de acuerdo con Reforma.

Por otra parte, se destaca que la audiencia comenzó el 19 de noviembre a las 18:00 horas y concluyó el día 20 de noviembre a las 01:10 horas.

Esto, cuando el juez determinó el cambio de medida cautelar debido a que la autoridad ministerial no acreditó las causas que motivaron la prisión preventiva.

Además, señaló que dicha autoridad no refirió los hechos materia de extradición, no señaló investigación contra el extraditable en México y consideró que no existe riesgo de evasión.

Al tiempo que impuso su presentación cada semana ante el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas.

Asimismo, pago por cinco millones de pesos; la prohibió salir del país sin autorización judicial;

Que entregue cualquier pasaporte y visas.

E incluso, prohibición de acercarse a la embajada de Estados Unidos de América, víctimas y/o familiares de trabajadores.

Cabe destacar que las medidas incluyen vigilancia de autoridad supervisora; y La portación de un brazalete electrónico.

Además, el juez ordenó la inmediata libertad en un plazo de 24 horas a partir de la notificación al director del Reclusorio Oriente de la CDMX y concedió 5 días para el cumplimiento de las nuevas medidas, bajo apercibimiento de revocarlas en caso de inobservancia.

El Cártel Del Golfo es un cártel de drogas mexicano, considerado el mas antiguo de la historia de Mexico, aunque en sus comienzos la actividad principal de la organización era el contrabando de licores a Estados Unidos durante la época de la ley seca en la década de los años 30s.

Su base de operaciones se encuentra en Heroica Matamoros, Tamaulipas, México y que a su vez colinda con la ciudad de Brownsville, Texas, Estados Unidos.

El cártel tiene presencia significativa en ciudades como Matamoros, Reynosa, Ciudad Río Bravo, Miguel Alemán, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, ubicadas en Tamaulipas,Michoacán.

También tenía operaciones en los estados de Nuevo León y Veracruz hasta que las perdió a manos de Los Zetas, su antiguo brazo armado.

Su red y alcance transnacional llevó, en su momento de mayor expansión, al Cártel del Golfo a tener conexiones en Europa, África, Centro América, Sudamérica, y los Estados Unidos​.

A lo largo de los años, el CDG creó grupos criminales como Los Ciclones, Los Metros, Cártel del Noreste, Los Rojos, División Sierra, entre otros.

Y cuyo miembro, el Contador, fue liberado por el juez en comento.

