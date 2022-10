La derecha se lanza contra Edy Smol tras salida de Tatiana Clouthier

El gurú de la moda y empresario, Edy Smol, ha exhibido a la oposición en sus mentiras y para seguir atacándolo, ahora tratan de hacerlo menos al decir que debería ser el titular de economía.

RegeneraciónMx, 6 de octubre de 2022. La guerra de la oposición por seguir atacando a la cuarta transformación y sus simpatizantes no para y ante la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía, la derecha ha usado la narrativa de burla para decir que Edy Smol sea el nuevo secretario.

A través de redes sociales, la tendencia del nombre Edy Smol se ha puesto arriba tras los comentarios de todos los opositores que han querido desprestigiar sus dichos con fundamento.

Ese ejemplo lo deja muy marcado Latinus con su porro digital, Vampipe, quien hace burla de los video de Edy Smol para decir que debería ser el nuevo secretario.

Y no solo eso, también hasta amenazas le envían al gran gurú de la moda.

Y con eso, con sus ataques buscan hacerse los graciosos ante su falta de argumentos para contrarrestar sus videos.

Lo que me preocupa de la dimisión de Tatiana es que quieran poner en su lugar a Edy Smol. Porque cuando decimos "¿se puede estar peor?" La 4T no entiende que es retórica y se lo toma a reto.

Cómo no se va a ir Clouthier si este gobierno se transformó en todo lo que ella dijo no sería El combate a la pobreza es un espejismo El ejército en la calle El sistema de salud desmontado Y la economía va tan mal que solo Edy Smol puede defender lo contrario.

Ante esto, el gurú de la moda dijo con el periodista, Vicente Serrano, que no lo van a callar, no lo van a comprar y sobre todo va seguir exhibiendo las mentiras de la oposición.

“Desde aquí les digo, basta de sus insultos, basta de mentirle a la gente, no me voy a callar, no me van a comprar, no voy a dejar de exhibir sus mentiras, sus insultos a un gobierno que ha hecho el cambio”, destacó.