“La Soledad” de la cineasta María Conchita Díaz y su Diosa de Plata

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- La Soledad, una producción del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), institución de la Secretaría de Cultura y obtuvo el premio en la categoría de cortometraje de ficción, en la entrega número 49 del premio Diosa de Plata otorgada por la asociación de Periodistas Cinematográficos de México (Pecime A.C.) a lo más destacado del cine mexicano.

Nos comparte la directora

“La Soledad” es mi tesis fílmica del Centro de Capacitación Cinematográfica la escuela de cine del CENART, la historia surge a partir de la oportunidad de poder hablar sobre un tema tabú como lo es la familia y el dinero así como la tercera edad y las enfermedades mentales.

Luego de que el cortometraje ha iniciado su camino y más gente lo ha visto, me he dado cuenta de que es un tema bastante común y que muchas personas hemos atravesado por situaciones similares, peleas familiares por herencias, falta de empatía hacia los adultos mayores, etc.

El origen

El nacimiento de esta película tiene que ver con la reflexión que surge a partir de una discusión por una herencia entre mi abuela y su hermana y precisamente mi abuela termina cediendo su parte con tal de no terminar enemistada con su hermana, prefiriendo conservar su relación con ella a un terreno, sin embargo, el hecho de pensar que alguien prefiera lo material sobre el amor es un acto que pensé valía la pena reflexionar.

La verdad yo quería hacer una historia de amor, creo mucho en que el amor nos salva, así que fue una oportunidad de tratar el tema y unirlo a otros que eran de mi interés.

En cuanto a imágenes, una que siempre tuve muy clara es cuando luego del episodio de demencia senil las dos hermanas suben por el bosque y hay un árbol chueco, la presencia del árbol fue casualidad pero el hecho de que ellas subieran juntas era una imagen que siempre tuve.

Como mencioné, el cortometraje es mi tesis, por lo tanto fue un proyecto que se trabajó durante dos semestres escolares, la elaboración del guion que después de estuvo tallereando con mis compañerxs, solo ese proceso duró meses enteros, platicarlo, corregirlo, intercambiar ideas, fue muy metódico en ese sentido pues al ser un ejercicio escolar necesita cumplir con ciertos requisitos, asesorías de otrxs maestrxs de todas las áreas a tomar en cuenta, fotografía, sonido, diseño de producción ( arte), dirección de actores, etc., cada aspecto tuvo el suficiente tiempo de estudio para luego cuando exista el guion empezar a imaginar los planos, los colores, los vestuarios de los personajes y de ahí el siguiente paso darles un rostro.

Fue un cortometraje complicado de realizar la verdad, yo tenía mucha ilusión de filmar algo en Oaxaca que es la tierra de donde soy originaria y queríamos realizarlo en una ranchería que justamente se llama: “La soledad” de ahí el nombre del corto.

Su realización

Pero la Soledad estaba aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Oaxaca, por lo que fue un viaje agotador en todos los sentidos, pues viajamos con gente desde la Ciudad de México, un viaje largo y agotador, se viajó con una camioneta específicamente con fierros y luces, además de la cámara y el equipo cinematográfico lo cual implicó cuidado y lentitud. Tuve la fortuna de que el CCC es una escuela pública que en ese entonces otorgaba recursos no solamente en especie sino económicos lo cual ayudó enormemente a la realización del proyecto, tuve también la fortuna de contar con el apoyo físico emocional y económico de mi familia, la cual aportó no una cantidad fuerte pero si muy significativa, además de trabajar en la película.

La familia como parte de la producción

Mi padre apoyo llevando a las actrices al lugar, haciendo muchos viajes con gasolina, llevando una planta de luz, etc, mi madre y mi hermana (que en ese entonces aún seguían con vida) ayudaron desde hacer la comida, hasta conseguir objetos para el arte en las locaciones, oficios, vestuario, etc, está película existe gracias a mi familia, a toda, primas, tías, tíos, abuelas, abuelos, etc. Mi prima Ileana por ejemplo nos prestó dos tortugas, filmar con animales siempre representa una dificultad pues no están acostumbrados a la cámara, a veces lo hacían a veces no, con los días descubrimos que una de ellas tenía mayores dotes de actriz que la otra y fue la que trabajó más, sin embargo salen las dos y es interesante como no se nota la diferencia al ser bastante parecidas. La distancia en la que estaba el pueblo en relación a la ciudad de Oaxaca si fue una dificultad latente y constante que nos afectó hasta en el hecho de no poder conseguir comida de un día a otro, también debo mencionar que la mayoría del crew se portó de una manera amable y apoyo al proyecto.

Las actrices María Elena Olivares y Mary Paz Mata a quienes admiro y agradezco siempre se portaron también de lo más amables y compresivas, el lugar era muy frío, todo el tiempo había lodo, el bosque era resbaladizo y ellas ni una vez se quejaron, siempre fueron unas profesionales.

Me siento muy afortunada de haber podido trabajar con dos grandes actrices como lo son María Elena Olivares y Mary Paz Mata, la verdad todo se conjugó para que eso pasara. Nosotros hicimos un casting en el CCC y fueron muchas actrices, muchas de ellas jóvenes, por lo que les faltaba la experiencia de la edad. Cuando conocí a ambas protagonistas supe de inmediato que eran ellas, además yo conocía el trabajo de ambas y sabía que eran grandes actrices, en particular con el papel de Antonia protagonizado por María Elena Olivares me interesaba mucho una escena que fue con la que hice el casting, la escena es el momento cuando Antonia tiene una crisis de demencia senil y desconoce a su hermana, tiene además una regresión a la infancia por lo que para mí como directora era importante ver cómo iba a funcionar esta escena y que no cayera en un dibujo ni de la enfermedad mental ni de un adulta actuando como niña porque en esos momentos el personaje es una niña, no es una simulación, en ese momento es una niña, emberrinchada, con sus manzanas y haciendo caso a lo que su padre le dijo, está obedeciendo a los adultos como cualquier niñx lo haría y cuando vi cómo lo interpretaba María Elena me enamoré de esa Antonia que me estaba regalando.

Por su parte Mary Paz es un ser humano muy dulce, muy cariñosa, en momentos de la historia ella no tenía que ser dulce, ni cariñosa y se le salía su verdadero yo, sin embargo creo que eso funciona porque el personaje de Aurelia es dulce, cree en el amor y en el perdón y por eso decide a pesar de todo acompañar a su hermana en su enfermedad y decide dejar el pasado atrás, no la abandona.

Reflexiones en retrospectiva

Tengo que confesar que soy una persona bastante cursi, creo en el amor y creo que este premio es un homenaje a ese amor, al amor entre hermanxs, al amor que mi familia me regaló para que pudiera lograrse, al amor al cine y por tanto que se refleja en el trabajo del crew, de mis compañeras actrices.

Cuando pienso en este premio pienso en que es ese agradecimiento y ese homenaje al amor y que desde luego se refleja en la pantalla. Es además un premio muy significativo puesto que lo otorga el gremio periodístico del país y eso la verdad es un sueño para mí pues es un gremio al que respeto y admiro, fue algo muy inesperado y por eso fue muy hermoso. Si bien cuando vuelvo a ver el cortito pienso hubiera hecho esto o lo otro hoy en día lo veo con mucho agradecimiento. A modo de significado personal lo veo como un regalo también de mi madre María y mi hermana Cassandra que dejaron este plano hace ya 5 años y pienso es una buena señal para seguir haciendo cine, para soltar el pasado, perdonar y continuar.

La Soledad y sus próximas exhibiciones

El cortometraje sigue por ahora su ruta de festivales, entonces las noticias al respecto se pueden encontrar en la página del Centro de Capacitación Cinematográfica (https://www.elccc.com.mx/sitio/ ) tienen página también en facebook y en Instagram y también en mis redes sociales donde me pueden encontrar como María Conchita Díaz y tenemos IXMATI Casa Productora que es un esfuerzo por crear un espacio para seguir generando cine, estamos dando también un curso para las infancias sobre cómo crear un cortometraje con un celular y pocos recursos pues creemos firmemente que el cine debe dejar de ser una cuestión de élite y que ahora con las nuevas tecnologías se vuelve mucho más accesible para todxs. Nos pueden encontrar así en redes sociales, Facebook, Instagram y en YouTube donde puede ver varios de nuestros cortometrajes y trailers de nuestros largometrajes. Los créditos de fotografía son de Daniel Meléndez.

Regeneración.mx en sus contenidos culturales aprovecha esta nota para felicitar en su cumpleaños a la actriz María Elena Olivares por su extraordinaria trayectoria como actriz y que sabemos nos depara más personajes entrañables y reflexiones profundas desde la pantallas y desde la escena del teatro mexicano.

Trailer en: https://youtu.be/3qgFyTaLhxE?si=wtPWdft37pHyxoE7