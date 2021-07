Lady Tacos de Canasta reveló en redes sociales que dejará de vender tacos en el local ubicado en la alcaldía Benito Juárez

Marven explicó que en el local no le permitieron trabajar a su manera

Regeneración, 4 de julio de 2021. Marven, Lady Tacos de Canasta, reveló que dejará de vender sus preparaciones en el local ubicado en la colonia Narvarte.

La celebridad de internet compartió un comunicado en sus redes sociales donde explicó que ya no tiene ninguna relación con el local debido a que la alianza no se llevó a cabo como lo esperaba.

Marven indicó en una transmisión en vivo que no le permitieron actuar como ella quería, por lo que decidió dejar de trabajar en el servicio del restaurante.

«No he podido atender a los clientes como quisiera debido a que no me han dejado actuar» mencionó Marven.

La muxe explicó que por cuestiones de imagen dejó de formar parte de la alianza con el restaurante Usharu.

Por otra parte, Marven, con lágrimas en los ojos, aseguró que hubo abusos contra ella y que la falta de organización perjudicaba su marca.

Lady Tacos de Canasta lanza comunicado oficial

Asimismo, el comunicado que lanzó la muxe señala que las razones por las que la alianza finalizó fueron personales.

Sin embargo, Lady Tacos de Canasta reafirmó que la falta de compromiso de la parte del local fue una de las principales razones por las que dejará de colaborar con el equipo.

Lady Tacos de Canasta ha sido registrado como marca, por lo que Marven indicó que sus productos únicamente serán puestos a la venta en su nuevo establecimiento.

Finalmente, Marven informó que seguirá dando su servicio de alimentos en el Centro Histórico, en la calle de Santa Veracruz no. 9, atrás del Palacio de Bellas Artes.