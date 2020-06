Las 5 declaraciones más racistas de la clase política en México

Les presentamos el top 5 de las declaraciones más racistas y clasistas proclamadas por la clase política mexicana

Vicente Fox

A pesar de tener un buen repertorio de frases clasistas y desafortunadas como decirle “autista” a López Obrador o llamar a sus seguidores ”perrada”, sin duda, la frase más racista la pronunció en 2005 siendo presidente cuando se refirió a los migrantes mexicanos en EEUU:

“Los mexicanos están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos”

Gabriel Quadri

Quien fuera en 2012 candidato a la Presidencia por el partido Nueva Alianza, ha sido varias veces vapuleado por las redes sociales por sus comentarios clasistas y xenófobos, pero el que más indignó fue cuando se refirió a algunos estados del sur de la República:

“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país en desarrollo medio y potencia emergente”

Lorenzo Córdova Vianello

En días recientes se volvió tendencia el hashtag #FueraLorenzoCordovaDelINE, este funcionario que lleva más de 6 años como presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quedó expuesto en 2015 cuando se filtró una conversación que tenía con el Secretario Ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo, donde se refirió a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y también se burlaba de la forma de hablar de un dirigente indígena:

“No mames, cabrón: es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’”, se escucha decir a Lorenzo Córdova entre risas.

“Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón. Pero vio mucho Llanero Solitario, cabrón…Nada más le faltó decir: ’Yo, gran jefe Toro Sentado. Líder chichimeca’ No, no, de pánico cabrón”

Kenia López Rabadán

Después de la polémica que se generó por la invitación que hizo el Conapred al comediante youtuber Chumel Torres y que desembocó en la renuncia de la directora del Consejo, el presidente López Obrador comentó que le gustaría que lo dirigiera una indígena, ante esta propuesta, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán lamentó que sea una mujer indígena la que tenga que dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Me parece una simulación decir que se va a proponer a una indígena, es una ofensa a la inteligencia de las mujeres”

Lo que hemos pedido es que el Presidente de la República reconozca el talento de las mujeres. Entre menos poder tienen las instituciones más poder tiene López Obrador y eso nos acerca peligrosamente al autoritarismo. pic.twitter.com/HfutQpkLfs — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 19, 2020

Jorge Castañeda

Recientemente en un programa de debate sobre los médicos cubanos que están ayudando durante la pandemia por el Covid en México, Castañeda declaró que los médicos cubanos ponían en evidencia a los mexicanos “Porque los locales no quieren irse a un pueblo arrabalero…donde por cierto Héctor se acuerda muy bien cuando mi hija Javiera terminó en la facultad de medicina aquí en la UNAM se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla»

El excanciller de Vicente Fox, relata cómo gracias a la amistad de Héctor Aguilar Camín con el entonces gobernador priísta Diodoro Carrasco pudieron transferir a su hija “a otro pueblo un poquitito menos horroroso, pero que haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Putla, feliz de la vida»