Le llueven demandas a Trump por eliminar ciudadanía de nacimiento

Al menos 18 estados de la Unión y ciudades -San Francisco, el Distrito de Columbia- acusan violación flagrante a la Constitución por Trump ante tribunales

Regeneración, 21 de enero de 2025. Al menos dieciocho estados de Estados Unidos demandan a Trump por eliminar la ciudadanía por nacimiento, sin embargo el presidente sostiene que se ajusta a reforzar la seguridad fronteriza y reducir la migración irregular.

Trump inicia

Y es que además se indica que los fiscales generales de dichos Estados han presentado una demanda contra el presidente Donald Trump.

Esto, como se indica, luego de que este firmara una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Además, los fiscales generales de dichos estados califican la iniciativa como un “intento flagrantemente ilegal” de despojar de la nacionalidad a cientos de miles de niños que nacen en territorio estadounidense.

Lo anterior, con base únicamente en la ascendencia o el estatus legal de sus padres.

Además, agencias subrayan que se trata de una querella encabezada por procuradores de tendencia demócrata.

Misma que cuestiona la legitimidad de la orden firmada por Trump apenas horas después de jurar el cargo para su segundo mandato.

Por otra parte, se indica que señalan que el presidente carece de autoridad para cambiar, mediante decreto, un “principio constitucional bien establecido y de larga data”.

Lo anterior, en referencia a la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.

Medidas

Así, se trata de una orden ejecutiva de Trump donde a partir del próximo mes, agencias federales dejan de reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país de padres sin estatus migratorio regular.

O, es su caso visas temporales, siempre y cuando uno de los progenitores no sea ciudadano ni residente permanente.

Por otra parte, indican que 150 mil niños al año podrían quedar desprotegidos y “deportables”, perdiendo además el acceso a servicios básicos como atención médica y programas de educación especial.

E incluso afectaría las finanzas estatales, pues parte de los fondos federales destinados a servicios infantiles se verían reducidos o eliminados.

Asimismo, se indica que a demanda subraya que solo la Corte Suprema tiene la potestad de interpretar la 14ª Enmienda.

Por lo tanto, la presidencia no podría modificar unilateralmente la llamada ciudadanía por nacimiento.

“El intento del presidente Trump de poner fin unilateralmente a la ciudadanía por nacimiento es una violación flagrante de nuestra Constitución”,.

Así declaró Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey. “Este es un acto extremo y sin precedentes. No solo es un ataque a la ley, sino a la estructura misma de esta nación”.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, añadió: “Este derecho fundamental, arraigado en la 14ª Enmienda y nacido de las cenizas de la esclavitud, es una piedra angular del compromiso de nuestra nación con la justicia”.

La demanda solicita una orden judicial preliminar que bloquee la entrada en vigor de la orden ejecutiva.

Además, exige que se declare inválida y que se detengan de inmediato cualquier acción o reglamento elaborado para ejecutarla.

E incluso, los firmantes advierten que “los presidentes de este país tienen amplio poder, pero no son reyes”, en alusión al acto que consideran “ilícito” y al que pretenden enfrentar con todos los recursos legales disponibles.

Entre los estados firmantes se incluyen, entre otros, California, Colorado, Nueva Jersey, Nueva York y Vermont.

Así como la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia.

Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales en Massachusetts y New Hampshire interpusieron demandas separadas, apuntando a la misma orden ejecutiva de Trump, señalan las agencias.

Cómo surgió la enmienda?

La alfombra roja por la que hoy se pasea Donald Trump se la ha puesto la élite europea sometiéndonos a los intereses económicos y militares de EEUU. pic.twitter.com/jhmZdp41kv — Irene Montero (@IreneMontero) January 21, 2025

Cabe destacar que la BBC de Londres destaca que la 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865.

Así mismo que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.

Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses.

Entonces, se indica, la 14ª enmienda anuló esa decisión.

En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.

Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China.

Seguidamente narra el portal que Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.

«El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía».

Lo anterior, según Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.

«El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces».

Datos Trump

La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.

Por otra parte, el portal señala que según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250 mil bebés de padres inmigrantes no autorizados.

E incluso dice que eso supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007.

Además, indica que en 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1.2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados.

Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4.7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria, señala la BBC.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también