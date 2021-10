Legisladores que voten contra reforma eléctrica, no serán anónimos: AMLO

El presidente López Obrador advirtió que aquellos legisladores que voten contra la reforma eléctrica no quedarán en el anonimato y tendrán que rendir cuentas porque se trata de «intereses del pueblo».

Regeneración, 4 de octubre del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma eléctrica les conviene a todos, incluso a los empresarios. El viernes pasado, el primer mandatario envió la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Durante su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo advirtió que a los legisladores que aquellos que voten contra la reforma no quedarán en el anonimato y tendrán que dar la cara porque “se trata de intereses del pueblo”.

“Que no [piensen] que van a votar en contra y nadie se va a enterar. Si no somos tapaderas, aquí cada quien debe asumir su responsabilidad”, agregó. Además, señaló que no es una amenaza, sino una advertencia.

El primer mandatario aseguró que la iniciativa no le conviene a “los machuchones” porque pagan menos por la energía eléctrica que la mayoría de los mexicanos; pues la reforma energética que se realizó durante la administración de Enrique Peña Nieto favoreció a grandes corporaciones económicas y comerciales.

Asimismo, explicó que su propuesta de reforma busca que no haya privilegios y que todos paguen lo justa; así como que no aumente el precio de la luz.