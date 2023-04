Liberan al hijo de la activista, Katia Rodríguez; el joven la acuchilló en cinco ocasiones

Katia Rodríguez fue agredida por su hijo de 19 años, quien la apuñaló en cinco ocasiones, pese a ellos una jueza lo dejo en libertad.

Regeneración, 18 de abril del 2023. La activista y abogada, Katia Rodríguez, fue agredida en Jalisco por su hijo de 19 años de edad, quien la acuchillo en varias ocasiones.

Pese a existir pruebas y videos del ataque de Santiago “N”, una jueza decidió dejarlo en libertad; la madre del joven presentó la denuncia el pasado 15 de febrero.

De acuerdo con la mujer, su hijo la intentó asesinar pues la atacó en al menos cinco ocasiones; por lo que, tras conocer el dictamen, la activista lamentó la decisión de la jueza.

Así mismo, Katia Rodríguez pidió a las autoridades que no liberaran a su primogénito, ya que representa un peligro para ella y sus otros dos hijos; los cuales tienen 7 y 9 años de edad.

Y es que, la durante la audiencia en el control con sede en el Centro de Justicia para la Mujer, se presentaron las evidencias en contra de Santiago “N”. Sin embargo, la jueza determinó que el joven cumplió con las medidas necesarias para poder salir.

Además, se señaló que la víctima no correrá riesgo alguno, luego de que su hijo y agresor, fuera dejado en libertad.

Debido a la situación, en redes sociales Katia Rodríguez se refirió al caso y lamentó la decisión de las autoridades.

“Y salió libre mi hijo, me da mucha pena tener un hijo que no es buen ser humano. Además, su nombre no aparece en listas del Penal de Puente Grande, estuvo durmiendo en íntima de Puente Grande. No tiene antecedentes penales, esto es gravísimo”, escribió Rodríguez.

