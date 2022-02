Lilly Téllez buscará la presidencia 2024; «quiero ver a AMLO tras las rejas»

Lo que parecía iba ser una broma, hoy es una realidad y Lilly Téllez quiere ser candidata presidencial en 2024. ¡Dios nos agarre confesados!

RegeneraciónMx, 18 DE FEBRERO DE 2022. La senadora del PAN, Lilly Téllez mostró su real cara una vez más, reveló que quiere ser presidente y quiere ver al presidente AMLO en la cárcel.

Durante una charla en Twitter, en los famosos spaces, la exsenadora por Morena dijo que si fuera presidenta de México no hay nada que le gustaría más que meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, dijo que se siente capaz de competir contra quién sea y se contempla para buscar ser candidata en 2024.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, señaló.

Sobre su deseo para ver a AMLO tras la rejas, Lilly Téllez dijo que el presidente es “un violador serial de la Constitución” y que si ella fuera presidenta, no hay nada que le gustaría más “que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas”.

“No como un acto de venganza sino como un fundamental y muy necesario acto de justicia. Me gustaría ver a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara”, reiteró.

¿Será que Lilly Téllez ya se la creyó?