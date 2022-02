Roberto Palazuelos asegura que Movimiento Ciudadano va a perder sin él

Roberto Palazuelos no dudó en desatar su personaje ‘Diamante Negro’ para afirmar que el partido naranja perdió más tras no elegirlo como candidato

Regeneración, 18 de febrero de 2022. El actor Roberto Palazuelos está inmerso en la polémica tras confirmarse que no será el candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Quintana Roo.

Palazuelos está padeciendo las consecuencias de haber realizado polémicas revelaciones y ejecutar acciones a su favor con tal de acrecentar su fortuna.

Durante una entrevista publicada por Enrique Hernández Alcázar, el ‘Diamante Negro‘ confirmó que ya no está en contienda para llegar a ser el candidato a gobernar el estado de Quintana Roo.

A pesar de que esta semana se dio a conocer la decisión del partido Movimiento Ciudadano de no elegir al actor como candidato, Roberto Palazuelos declaró que él decidió bajarse de la contienda.

«Anoche cené con el jefe Dante y es un caballero (…) y pues él me da sus raciocinios de la marca, que mancha a su marca por mis declaraciones anteriores y demás y pues yo ahí acordé que mejor me hago a un lado»

Por otra parte, Roberto Palazuelos aseguró que si los militantes de MC no lo querían como representante se debió a que se generaron problemas internos en el partido.

«Pues ya, si no me quieren ¿A qué me quedo? Creo que yo pierdo pero también ellos pierden mucho porque se dejaron llevar por gentes que le hicieron grilla interna al partido»