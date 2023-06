Lionel Messi confirma que sí va al Inter de Miami

El astro del futbol argentino, Lionel Messi, confirmó en una entrevista que su futuro se encontraba en EE.UU. con el Inter de Miami.

Regeneración Mx, 7 junio 2023. Tras confirmarse la salida de Lionel Messi, del Paris Saint-Germain, los fanáticos y medios deportivos especularon sobre si el futuro del argentino estaba en Arabia Saudita, donde le tenía una oferta histórica por 1 billón de euros, o si regresaría al Barcelona, club del que salió por causas ajenas a su voluntad.

Sin embargo, el campeón mundial opto por cambiar de rumbo y dirigirse a EE.UU, para jugar en la Major League Soccer con el equipo que lidera el exfutbolista David Beckham, El Inter de Miami.

Esto lo dio a conocer en una entrevista para Mundo Deportivo y Diario Sport, misma que se realizó en su residencia en Paris, el jugador argentino explicó que entre los motivos que tuvo para tomar esta decisión es que la consideró la mejor opción para su familia.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, declaró Lionel Messi.