“Lograr la felicidad de la gente”; Clara Brugada presenta sus compromisos de campaña

Miles de simpatizantes de Clara Brugada se reunieron en el Auditorio Nacional para conocer sus propuestas para la Ciudad de México.

RegeneraciónMx, 3 de marzo del 2024. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la Cuarta Transformación, Clara Brugada, presentó sus compromisos de campaña.

Durante un evento que se llevó en el Auditorio Nacional, la exalcaldesa de Iztapalapa dijo que busca alcanzar una ciudad de derechos y libertades.

“Nuestro objetivo es lograr la felicidad de la gente y hacer posible la realización de sus sueños. Nos regimos por principios y convicciones. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo son la esencia de nuestro proyecto”, indicó.