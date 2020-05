Los periódicos más famosos del mundo, mienten, calumnian: AMLO

AMLO recordó diversos reportajes de periódicos del mundo que “distorsionan la realidad”, señaló que hay una crisis por falta de ética en el manejo de la información

Regeneración, 15 de mayo de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó este viernes en la conferencia matutina los diferentes reportajes que “distorsionan la realidad” y afirmó que los mexicanos cuentan con su propio criterio y al final ellos serán los jueces sobre esos temas.

Además señaló que hay una crisis por la falta de ética en el manejo de la información en México y el mundo y acusó a periódicos como el New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País de tener fama pero poca ética profesional.

“Hay una crisis, como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social de perdida de valores. Hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian: New York Times, Washington Post, Financial Times, El País, muy famosos pero sin ética, por eso ellos también tienen que hacer una autocrítica, una revisión para el regreso a la nueva normalidad, por eso se habla de nueva normalidad porque ya no es regresar a lo mismo ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación”, destacó el presidente en la mañanera.

AMLO recordó que esos medios han publicado diversos reportajes que «distorsionan la realidad», pese a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

También sostuvo que en la Nueva Normalidad, los medios de comunicación deben «ser objetivos, profesionales, hablar con la verdad y estar cerca de los ciudadanos, no del poder político o económico».