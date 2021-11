Arte de cerámica, zapatos, sombreros, joyería, textiles y accesorios, fue visitado por 50 mil personas. Comercialización con una visión ética y justa

Regeneración, 22 de noviembre de 2021. Llega a su fin el primer encuentro de arte textil realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se reunieron creadoras y creadores originarios de todo el país, informó la Secretaría de Cultura.

Además, informó que durante cuatro días se encontraron artistas de 84 comunidades; se realizaron siete pasarelas donde se presentaron 840 piezas originales.

Junto con estas actividades, se realizaron 71 reuniones de negocios entre empresas y diseñadores originarios

«Los sueños, la creatividad y las historias de tres mil artistas, diseñadores y creadores de las 32 entidades del país se tejieron para crear nuevas tramas en ORIGINAL»

Lo anterior indicó Cultura quien dijo que se trata del Encuentro de Arte Textil, que se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre, en el Complejo Cultural Los Pinos.

La visita

Por otra parte la dependencia indicó que a dicha actividad asistieron 56 mil personas quienes pudieron conocer cerámica, zapatos, sombreros, joyería, textiles y accesorios.

Donde, además, empresas nacionales e internacionales tuvieron oportunidad de buscar mecanismos de colaboración con las comunidades representadas.

Eso, si «con una visión ética y justa».

“Aquí todos somos estrellas”, dijo Valentina Torres, artista de la comunidad comcaac, de Punta Chueca Sonora.

Misma, quien interpretó una canción en el evento de clausura para celebrar a las y los participantes.

La canción dice: “soy una estrella y brillo en medio del espacio y cuando brillo todo el espacio me abraza, me grita todos los días. Cuando yo brillo nadie me va a detener”.

Chiapas

A nombre de las y los creadores, la artista originaria Pascuala Vázquez, de Zinacantán, Chiapas, agradeció el trabajo de arte realizado en ORIGINAL.

Al respecto dijo: “esta vez llevamos una experiencia nueva, llevamos otro conocimiento diferente».

Además señaló que «cada uno de nosotros llevamos una tarea para volver a ser, a reconocernos nosotros mismos como artesanos».

Y, «hacer las piezas más bellas que sabemos hacer”, precisó.

Lo que dijo Alejandra

Ahí, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, dijo: “hoy estamos poniendo el ejemplo desde México al mundo cómo sí se puede».

«…, amando lo que somos, cómo sí se puede desde el respeto, desde la humanidad, de observar al otro, escucharlo, cómo se puede tejer una humanidad diferente”, indicó.

Alejandra Frausto Guerrero destacó que «aquí tejiéndose un lienzo que parece que está terminando, pero en realidad es el comienzo».

Agregó que el que se valore este trabajo garantiza que no se pierda, que ninguna técnica desaparezca, que se rescate el pasado.

Asimismo indicó que «estas culturas que han resistido 500 años para estar vivas hoy están aquí, soberanas, vitales, gozosas y construyendo un país distinto”.

Agradeció a la red de artistas originarios, modelos, promotores que participaron en este evento, y afirmó que los trabajos siguen para que cada edición haya más participantes.

7 Pasarelas

Por otra parte se informa que el evento de arte contó con siete pasarelas. Seis de ellas bajo el título “La noche es una serpiente”, con guion de Mardonio Carballo.

Con montaje escénico de Antonio Zúñiga, música de Juan Pablo Villa e interpretación de Mónica del Carmen.

En las cuales, se presentaron 840 piezas originales, de 148 artistas originarios, provenientes de 32 entidades del país y 127 municipios.

En su oportunidad, el representante de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron, reconoció a las artesanías como una muestra de la riqueza de la diversidad cultural, de la gente y biológica; “es un patrimonio vivo”.

Recordó que el próximo año, México será sede de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT).

Es decir que “la cultura como factor de dignificación de bienestar, que se está posicionando nuevamente y México lo está impulsando”, afirmó.

Además, se realizaron acercamientos en torno a la moda y la sostenibilidad con la especialista en el tema y consejera independiente Charo Izquierdo.

También se tuvieron puntos de venta, donde participaron directa e indirectamente 3 mil artistas originarios.

Junto a esto se realizaron siete mesas de diálogo, donde 31 ponentes abordaron problemáticas como el plagio y la apropiación cultural indebida.

Además del comercio justo y sostenible para las comunidades indígenas en proyectos vinculados con la industria del arte y la moda, y los derechos culturales.

Junto con la propiedad intelectual, la preservación de los conocimientos ancestrales y los nuevos diseños desde la tradición.