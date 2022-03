Luis de Llano niega abuso sexual a Sasha Sokol; pide disculpas

El productor Luis de Llano le ofreció una disculpa a Sasha Sokol y reveló más detalles sobre su relación con la cantante

Regeneración, 30 de marzo de 2022. El productor Luis de Llano volvió a aparecer en las redes sociales tras los fuertes señalamientos de abuso que realizó Sasha Sokol el 8 de marzo.

Luis de Llano utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un comunicado respecto a los hechos ocurridos luego de una entrevista con Yordi Rosado.

Para empezar, el productor aseguró que los medios de comunicación han propagado «falsas especulaciones y acusaciones hacia su persona».

Asimismo, Luis de Llano aprovechó el espacio para ofrecerle una disculpa a Sasha Sokol por los comentarios que realizó.

Por otra parte, Luis de Llano compartió más detalles sobre su relación con la cantante, además de asegurar de que tenía buena comunicación con la familia de Sasha.

Asimismo, el productor de televisión enalteció el éxito que tuvo Sasha Sokol en proyectos televisivos y musicales.

En otro orden de ideas, Luis de Llano afirmó que está siendo víctima de un ataque de los medios, por lo que pidió que cesen las noticias contra su persona.

«En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios (…) que se refieren a mi persona son meras y falsas especulaciones»