Luisito Comunica arremete contra Aeroméxico

Luisito Comunica indicó que probablemente tendrían que comprar ropa pues todas sus pertenencias se encontraban en el equipaje extraviado

Regeneración 11 abril 2022. El youtuber Luisito Comunica se vio envuelto en la polémica tras arremeter contra la aerolínea Aeroméxico.

De acuerdo con Luisito la aerolínea perdió su equipaje y abordar el avió fue toda una odisea.

Mediante sus historias de Instagram, Luisito indicó que viajaría a Canadá junto a su novia y su mamá.

“Casi no nos dejan subir al avión. No decía nada de dónde estaba en la puerta. No decía en dónde era el avión. Llegamos a una fila de todos abordando y todavía cargando la maleta”, comentó.