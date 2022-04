Sheinbaum la preferida como candidata a la Presidencia: El Financiero

El Financiero encuestó a votantes en la revocación de mandato. El 27% señala a Sheinbaum como la mejor candidata a Presidenta de México en 2024

Regeneración, 11 de abril de 2022. El periódico realizó una encuesta rumbo a las elecciones de 2024, entre los votantes que participaron en la consulta de revocación de mandato.

Además se indica que se buscó saber qué personaje de la Cuarta Transformación es su favorito para ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República.

Así, 27 por ciento de los encuestados que votaron por mantener al presidente AMLO indicaron que prefieren que Claudia Sheinbaum.

Es decir, que sea la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la abanderada de Morena en los comicios de 2024.

Por otra parte, en segundo lugar en la encuesta está Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien obtuvo 25 por ciento.

Además, se mencionó entre los participantes a Ricardo Monreal, senador de Morena, quien tuvo lejano 8% de preferencias.

Asimismo a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, con 5 por ciento de preferencias.

Sheinbaum

Cabe destacar que las cifras anteriores se refieren a quienes votaron en la consulta de revocación en favor de que AMLO continúe.

Y por otra parte, también el Financiero les preguntó a todos los votantes, es decir, tanto a favor como en contra de AMLO.

Sin embargo, las cifras se mantienen siendo Sheinbaum la preferida por todos, con un 25%, como candidata a la presidencia de México.

Esto, seguida de Ebrard con 25%, Monreal, lejos, muy lejos con un 6%.

Y, finalmente, el actual secretario de Gobernación con 5%.

Compromiso

Por otra parte Sheinbaum se pronunció públicamente tras conocerse los resultados de la consulta de revocación de mandato.

En ese sentido la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que su compromiso es seguir trabajando en favor de los capitalinos.

Y, desde luego, por ello, “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

“Estamos dedicados a servir al pueblo, somos servidores públicos, ser servidor público significa servir al pueblo, nuestra máxima es no robar, no mentir, no traicionar al pueblo».

Lo anterior aseguró Sheinbaum en conferencia de prensa.

-«…, sobre todo nuestra orientación es a trabajar de la mano de los que menos tienen en esta Ciudad, disminuir las grandes desigualdades y ampliar los grandes derechos en la Ciudad».

Lo anterior aseguró la Jefa de Gobierno.

Asimismo Sheinbaum subrayó los compromisos más importantes para la Ciudad de México.

En este sentido se refirió a la consolidación de las Universidades “Rosario Castellanos” y de la Salud, y del Instituto de Educación Media Superior de la ciudad.

Además, la consolidación de los PILARES en la Ciudad de México; la entrega, en operación, del Hospital General de Cuajimalpa.

Por otra parte, hablo del abastecimiento de medicamentos en los Centros de Salud y hospitales.

Incluso, subrayó el Programa de “Salud en Tu Vida” en la Ciudad de México así como la reconstrucción de la Línea 12 del Metro.

Modernización

Sheinbaum abundó su compromiso por la modernización integral del abastecimiento de energía eléctrica, también, de la Línea 1 a 3 del Metro.

Y, el inicio del Programa de Modernización de la Línea 1 del Metro; mantenimiento integral a diversas estaciones del Metro.

Y más

Por otra parte la Jefa de Gobierno destacó la adquisición de 200 autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros, de 100 trolebuses y de siete trenes para el Tren Ligero.

Junto con ello, la terminación del Trolebús Elevado, el avance de la Línea 12 del Metro hacia el Poniente; el Trolebús Chalco-Tláhuac y la modernización de la Línea A del Metro.

Incluso, la terminación de dos estaciones de Bomberos, una en Milpa Alta y otra en Iztacalco; un plantel universitario en Milpa Alta y otro plantel en el Centro de la ciudad.

Bosque

Cabe destacar que Sheinbaum, entre otros compromisos habló del proyecto del “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, que tiene integrado la tercera línea del Cablebús.

Incluso se refirió a la inauguración de la Planta Solar más grande de cualquier ciudad del mundo, en los techos de la Central de Abasto.

Finalmente Sheinbaum dijo que va a dedicar una buena parte de su tiempo para mejorar el abastecimiento del agua potable en la ciudad.