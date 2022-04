Daniel Bisogno prepara demanda contra una revista por difamación

El conductor Daniel Bisogno fue captado en una larga reunión con un abogado para dar inicio a las acciones legales contra los medios que lo difaman

Regeneración, 11 de abril de 2022. El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, está planeando lo que será una seria demanda contra los medios de comunicación que lo difamen.

Hace unos días, el también actor estuvo involucrado en un escándalo tras darse a conocer que presuntamente le pidió matrimonio a un joven de 25 años de nombre Jesús Castillo.

Esta situación generó el claro descontento del actor, por lo que estaría preparando una querella para poner en su lugar a quienes difundieron la información sobre el supuesto compromiso.

Asimismo, el portal TVyNovelas dio a conocer que el conductor de Ventaneando está en planes de demandar a las publicaciones sobre el tema.

De acuerdo con el artículo, Daniel Bisogno se reunió con el abogado de las estrellas, Guillermo Pous, para dar inicio a las acciones legales contra la publicación.

Daniel Bisogno fue captado con Pous al interior de un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, por lo que se sabe mantuvo una larga conversación.

Por otra parte, el abogado Guillermo Pous y presuntas fuentes cercanas al conductor indicaron que la demanda sería contra una revista de chismes.

Lo anterior, tras la publicación de una nota que anunció el probable compromiso entre Daniel Bisogno y un joven de 25 años.

¿A quién demandaría? Estos son los probables acusados de Daniel Bisogno

A pesar de que no se revelaron más detalles sobre la querella del conductor de Ventaneando, hace una semana la revista TVNotas publicó un artículo donde mencionó que el ‘Muñe‘ le dio el anillo de compromiso al joven.

La publicación del 5 de abril contó que el conductor de 48 años le pidió matrimonio al joven, con quien estaría preparando una boda en la playa.

Cabe resaltar que TVNotas dio detalles sobre el supuesto anillo de compromiso junto a una entrevista con «una fuente cercana» al conductor.

Pero esto no es todo, ya que a mediados de 2021, el actor aseguró en Twitter que demandaría al programa de YouTube ‘Chisme No Like‘ por mencionar que tenía un noviazgo con el joven.

Al final, Daniel Bisogno, indicó que estaría demandado a los medios que lo difaman en el tema de sus relaciones personales.