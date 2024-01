Luto por el fallecimiento de empresario Carlos Bremer a los 63 años

Carlos Bremen, empresario y Premio Nacional del Deporte falleció por complicaciones cardiacas. Un hombre visionario, señala Sheinbaum

Regeneración, 5 de enero de 2024. Portales destacan que Carlos Bremer Gutiérrez falleció este viernes a los 63 años.

Y es que el empresario regiomontano había sido ingresado esta semana al hospital tras sufrir un desvanecimiento al tener un tipo preinfarto.

Lo anterior, en las oficinas de su grupo financiero ubicadas en San Pedro, Nuevo León.

“Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez; presidente del consejo de administración y director general de esta emisora, falleció el día de hoy”.

Cabe destacar que se indica en el comunicado que los hechos:

– “…,en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero”.

Bremer

Así portales como El País, destacan que Grupo Value detalló que el Ingeniero José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de director General de Value Grupo Financiero y de su subsidiaria Value.

Lo anterior, en tanto el Consejo de Administración llamará a sesión para ratificar dicho nombramiento, lo que ocurrirá en los próximos días.

-“Value y su personal desean rendir un homenaje al señor Carlos Bremer, quien fue un hombre con valores, ideales y liderazgo, que tuvo un profundo sentido humano y compromiso social“, indicó Value.

Además, se subraya que se trata de “un empresario que creyó, apoyó y amó a México”.

Historia

Cabe destacar que Bremer Gutiérrez asumió la dirección General de Value en 1993 a la par de la llegada de un grupo de inversionistas que capitalizó a la emisora.

E incluso se indica que bajo su gestión, el grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional.

Asimismo, se precisa que el nombre del empresario brilló más a partir de su incursión en la televisión en el programa Shark Tank México.

Por otra parte, era conocida, además, su profunda amistad con el cantante Luis Miguel, al punto que fue uno de los principales promotores del reflote de la carrera artística del intérprete.

Esto, cuando este atravesaba sus horas más bajas al invertir en la serie en Netflix sobre su vida y en el relanzamiento de sus giras de conciertos.

Deporte

Además de su labor empresarial, Bremer fue reconocido por ser un destacado promotor deportivo en México, lo que lo llevó a ganar, en el 2016, el Premio Nacional del Deporte.

Así lo dice el portal, y abunda que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) expresó sus condolencias.

La empresaria y legisladora Patricia Armendáriz ha redactado en sus redes sociales sobre esta muerte: “Acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas”.

Entre las figuras políticas, la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, calificó a Bremer como un “hombre visionario” y de “grandes sentimientos”.