Madrazo y Alazraki revelan que mienten para golpetear a la 4T

Regeneración, 16 de febrero de 2022. El publicista Carlos Alazraki señaló que «mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va”.

Así lo dijo en una entrevista a Roberto Madrazo que realizó desde su propio medio, Atypical TeVe.

“Yo tenía -como no me contrató nadie así que lo puedo decir con tranquilidad-. Yo tenía la solución, a nivel de mercadotecnia: ‘esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda, y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va’”, aseveró.

Recuerdan relación de Madrazo con Latinus

Usuarios en redes sociales recordaron la relación que Madrazo, ex líder del PRI, tendría con el medio Latinus, hoy liderado por Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo.

Cabe señalar que, el propio excandidato presidencial confirmó que su hijo y su yerno participan en dicho medio.

"Mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va". Así responde Carlos Alazraki, publicista en 2 campañas de Roberto Madrazo cuyo hijo y cuñado son los dueños da Latinus. ¿Casualidad que el señor de los montajes mienta tan descaradamente? No, su trabajo es mentir y mentir. pic.twitter.com/QEms72g5Ly — Laura Ulloa ❤️🇲🇽 #ReformaElectricaVa (@LauraUlloa_CUN) February 15, 2022

El video de Alazraki lo proyectó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de este miércoles, desde Palacio Nacional.

«Él es muy franco, es lo que prevalece en el mundo, el poder mediático, apabullan”, remató el mandatario.