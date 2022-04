Margarita Zavala dice que no votará a favor de Reforma Eléctrica; redes la tunden

No cabe duda que Margarita Zavala está demostrando cada vez más que no tiene pudor a la hora de opinar sobre temas a favor del pueblo de México.

RegeneraciónMx, 8 de abril de 2022. El fuera máscaras hace aún más eco cuando legisladores como Margarita Zavala del PAN publican videos tan cínicos como el que habla sobre la Reforma Eléctrica.

A través de su cuenta de Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón señaló que no votaría a favor de la Reforma Eléctrica ya que es engañosa -dice, según ella- y que se utiliza la mentira ya que se trata de la Ley Bartlett.

“Votar en contra de esta ley ya que es otra más de las ocurrencias de este gobierno que son un verdadero peligro para México”, señaló.

AQUÍ EL VIDEO

De mi parte no hay, ni habrá duda: votaré en contra de la mal llamada "reforma eléctrica" porque, como muchas otras ocurrencias de este gobierno, es un verdadero peligro para México. La #LeyBartlet no pasará. pic.twitter.com/SvPKV13lpR — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 8, 2022

REDES SOCIALES EXHIBEN LA DOBLE CARA Y CINISMO DE MARGARITA ZAVALA

Y es que no es para menos, las reacciones y señalamientos contra la diputada panista no se hicieron esperar y de traidora, defensora de las empresas privadas y extranjeras no la bajaron.

La diputada @iberdrola ratifica la defensa de los intereses de ella y de su marido, @FelipeCalderon, a esta empresa. Para eso les pagaron al menos 8 millones de pesos. — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) April 8, 2022

Votarás en contra porque en tu casa Iberdrola metió 8 millones de pesos, contratando al asesino de tu marido como consejero.



Votarás en contra porque en tu casa están al servicio de Iberdrola, y porque el Presidente de esa empresa es jefe de ustedes: pic.twitter.com/8ubKQEzwng — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) April 8, 2022

Se llama conflicto de interés, vendepatrias.



Pero no sorprende que pongas los intereses de tu mezquina familia por encima de los de la nación.#ReformaElectricaVa pic.twitter.com/IgFRp0VbV6 — Pati Chaira #ReformaEléctricaVa (@patinegrete) April 8, 2022

Ahora dígalo sin leer

🤣🤣🤣 — Ana Lilia Bañuelos (@Anabarent04) April 8, 2022

Ni hay tampoco patriotismo, ni ética, ni vergüenza, ni remordimientos por los crímenes de tu marido y los tuyos, ABC no se olvida señora.



Defendiendo a extranjeros, ya están contentos los que votaron por esta miseria humana. — NAKÚ (@memomorloc) April 8, 2022

No cabe duda que la oposición y sus miembros están muy desesperados.