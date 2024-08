Maru Campos felicita a Uziel Muñoz por participación en Francia; la exhibe por ¡falta de pago de beca!

El atleta mexicano de lanzamiento de bala, Uziel Muñoz, exhibió los dos años de adeudo del gobierno de Chihuahua a la beca que tenía.

RegeneraciónMx, 5 de agosto de 2024.- El atleta originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Uziel Muñoz, quien compitió en la prueba de lanzamiento de bala en los Juegos Olímpicos de París 2024, denunció que el Instituto Chihuahuense del Deporte (IChD) le adeuda dos años de beca. Esta declaración surgió en respuesta a una felicitación que recibió de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván.

“Lamentablemente no puedo representar a Chihuahua. Por cuestiones personales me tuve que cambiar de estado. Represento a Nuevo León, fue el estado que me acogió, me abrió las puertas para llegar a los Juegos Olímpicos. Soy oriundo de Nuevo Casas Grandes, agradezco a toda mi gente de Chihuahua, pero el Instituto Chihuahuense del Deporte tiene una deuda conmigo de dos años de becas y apoyos que no tuvimos”, compartió el atleta en sus redes sociales, después de que la mandataria estatal lo felicitara a través de Facebook.

“Uziel Muñoz, todo Chihuahua te aplaude, ¡eres un orgullo! Tu desempeño en la final fue increíble. A pesar de la lluvia, lo cual traía dificultades para ejecutar el lanzamiento, tú le hiciste frente y lo diste todo”, escribió la gobernadora.

Uziel Muñoz compite por Nuevo León, reveló

Ante las declaraciones del deportista chihuahuense, en las que expresa su descontento y falta de apoyo por parte del IChD, la administración de María Eugenia Campos difundió una ficha informativa, en la que lamentó lo sucedido y culpó a la administración anterior de Javier Corral Jurado (2016-2021) por dejar de pagar becas a 178 deportistas.

“En 2021, en la administración de Javier Corral, se dejaron de pagar becas a 178 deportistas, entre ellos a atletas de alto rendimiento como Uziel Muñoz, quien desde ese año formó parte del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La falta de recursos en la administración 2016-2021 provocó que muchos atletas emigraran a otros estados o fuera del país, como en el caso de Uziel Muñoz, quien en su proceso de clasificación representa al estado de Nuevo León porque le ofrecieron un incentivo económico mayor”, afirmó el IChD.

Según el IChD, las becas fueron otorgadas nuevamente en octubre de 2021 y se pagaron de octubre a diciembre de ese año. Sin embargo, Uziel ya estaba dado de baja en el estado de Chihuahua y formaba parte de la UANL. No obstante, el atleta desmintió esta información y publicó un oficio con fecha 17 de marzo de 2022, en el cual la Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua A. C. lo dio de baja.

