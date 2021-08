Regeneración 18 agosto 2021. El medallista y campeón olímpico de Georgia, Zurab Zviadauri fue detenido por presuntamente participar en un asesinato múltiple.

De acuerdo con las autoridades de Georgia, el judoka de 40 años y otro hombre tienen investigaciones en su contra por ser presuntos responsables de disparar armas para acabar con la vida de tres personas en la localidad de Tsinandali.

Las primeras investigaciones indican que el crimen se cometió luego de una rencilla doméstica.

Según las autoridades del país mencionado se investigará a Zurab y en caso de encontrarlo culpable podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.

Hasta el momento se desconocen los detalles del crimen, los nombres de las víctimas o sus edades.

Por ahora el atleta se encuentra en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Zurab ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la categoría de 90 kilos.

Posteriormente dejó su carrera como atleta y fungió como diputado del Parlamento por el partido Sueño Georgiano, el partido gubernamental.

#tbt 10 years ago Zurab Zviadauri (GEO) won gold at Athens 2004 @Olympics. GEO hosts their first IJF event in March. pic.twitter.com/386eov6bDF

— Judo (@Judo) February 27, 2014