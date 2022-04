México no es piñata electoral de Estados Unidos; AMLO exige respeto

Dice Trump le cae bien AMLO aunque sea socialista. El presidente responde: Me cae bien Trump aunque sea capitalista. No votar por quienes maltratan latinos

Regeneración, 25 de abril de 2022. El presidente AMLO señaló que México no será piñata electoral de Estados Unidos, además pidió a los paisanos que viven en Estados Unidos no votar por candidatos que maltraten a los latinos.

Y es que la prensa preguntó sobre los dichos de Trump en el sentido de que en el tema migrante logró doblegar a México.

Asimismo el expresidente de Estados Unidos dijo que le caía bien AMLO aunque sea socialista.

Cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden, advierte López Obrador tras los dichos de Donald Trump, que logró doblar al gobierno de México.

AMLO

-“A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones”, señaló AMLO.

Por otra parte el presidente de México señaló que no va a permitir que en Estados Unidos usen a México como piñata electoral.

-«…, nos van a que tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros», expresó AMLO.

Sentimiento

Además, señaló que «…, ahora estoy sintiendo que se está hablando de México en Estados Unidos».

-Y, «es importante que los mexicanos sepamos el por qué: este año van a haber elecciones en EE.UU; los partidos están queriendo poner a México en sus temas de debate».

Por otra parte ente la insistencia del la prensa sobre la afirmación de Trump de que logró doblegar a México, rechazó polemizar sobre el tema.

-“No, no, no, él es así (Trump) no voy yo a polemizar sobre eso”, respondió AMLO.

Voto

Asimismo AMLO recordó la frase «el que no quiere a su patria no quiere a su madre».

Esto al señalar que si se maltrata a México o algún país de América Latina y el Caribe, los paisanos no voten por esos partidos y candidatos.

-«Están queriendo poner a México en sus temas de debate, ¡tratando de sacar raja de las fobias!», aseguró AMLO.