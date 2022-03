México no tomará represalias económicas en contra de Rusia u otro país

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vayan a tomar represalias económicas en contra de Rusia o algún otro país.

Regeneración, 1 de marzo de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la toma de represalias económicas en contra de Rusia o cualquier otro país relacionado con el conflicto en Ucrania.

«Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económica, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo», aclaró.

Después, el mandatario consideró que la aplicación de sanciones no es algo que corresponda a la política exterior de México.

Más tarde, el presidente reiteró la postura de México referente al rechazo en contra de la invasión rusa en Ucrania.

«No podemos estar a favor de las invasiones, queremos que eso desaparezca. Además, es contrario al derecho internacional, no estamos de acuerdo que un país, una potencia, una hegemonía, un país hegemónico invada a otro, no estamos de acuerdo», añadió.

Finalmente, López Obrador informó que México está promoviendo la ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

«Estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a través de la ONU, pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior», concluyó.