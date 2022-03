Opinión: Los seis escenarios para el conflicto entre Rusia y Ucrania

Aunque lo más esperado es un acuerdo diplomático entre Rusia y Ucrania para terminar con los enfrentamientos bélicos y políticos, hay otros escenarios que podrían surgir y tener un desenlace catastrófico. ¿Servirán las conversaciones entre ambos países?

Por José Manuel Fuentes

RegeneraciónMx, 1 de marzo de 2022 – El conflicto militar entre Rusia y Ucrania, lamentablemente, sigue agudizándose ante la operación militar del presidente ruso Vladimir Putin. Los efectos del conflicto militar entre Rusia y Ucrania están reflejados en los energéticos y alimentos, ya que Rusia y Ucrania son los principales exportadores de alimentos y productos agrícolas.

El crudo de Brent y el petróleo West Texas Intermediate (WTI) superaron los cien dólares por barril, por primera vez desde julio de 2014, informó el portal OilPrice. No podemos olvidar, lector memorioso, que Europa depende energéticamente de Rusia, Estados Unidos, Qatar o Azerbaiyán; por cierto, el gas más barato y cercano es el de Rusia.

Aparte de la crisis energética está la diplomática y financiera. Por un lado, Rusia vetó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde se exige “detener inmediato la invasión rusa en Ucrania”. La misma fue apoyada por 11 países miembros, curiosamente, China e India se abstuvieron de votar, quienes pertenecen a los BRICS.

Adicionalmente, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron desconectar “una serie de sus bancos del sistema internacional de pagos de Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundial (SWIFT, por sus siglas en inglés). En efecto, Biden y sus aliados europeos, como ya es costumbre, ya iniciaron una guerra financiera contra Rusia.

¿Qué podría pasar?

Dicho lo anterior, comencemos con los seis escenarios posibles para el conflicto militar entre Rusia y Ucrania:

1.- Acuerdos de Minsk tres con China: el escenario (más) deseado es el diplomático entre las partes. Para que funcionen estas nuevas negociaciones debe estar presente Estados Unidos (EU), quien no participó en los Acuerdos de Minsk. Ahora bien, China puede ser otro actor que podría mediar los nuevos acuerdos, ya que es una potencia emergente y posee el poder (geo)estratégico para brindar estabilidad.

2.- El Rusomaidán (Rusia toma Kiev): Rusia podría provocar o hacer un “cambio de régimen” en Ucrania para impedir la expansión de la OTAN. Según analistas estadounidenses, el objetivo de esta operación militar es hacer un cambio de régimen y colocar a alguien, en la Plaza de Maidán, cercano a Moscú. Aunque Rusia no estaría solo, ya que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, no descarta la posibilidad de lanzar una operación militar en Ucrania.

3.- “Momento Sarajevo”: el tercer escenario, a mi consideración, lo propuso el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien advirtió a Occidente que las sanciones, en el sector bancario y energético, a Moscú podrían empujar a Rusia a una “tercera guerra mundial”. Y yo me pregunto: ¿estamos viviendo el momento Sarajevo? No olvidemos que el “momento Sarajevo” se caracterizó, en 1914, por el fracaso de la diplomacia y luego la mala comunicación que al final llevó a la Primera Guerra Mundial.

4.- El Muro de Berlín en Kiev: El geopolítico Alfredo Jalife aduce que está estableciendo el muro de Berlín en Kiev (capital de Ucrania): eje euroasiático de Rusia y China y la OTAN. No olvidemos que el Muro de Berlín, como ustedes saben, dividía a la capital alemana y, de igual manera, era el símbolo de un mundo bipolar: EU vs Unión Soviética. A mi interpretación, el muro de Berlín en Kiev puede formar parte de la nueva guerra fría: China/Rusia y EU/UE; aunque, es una apreciación muy de la guerra fría.

5.- Ataque en la frontera Polonia-Ucrania: Ante estos escenarios, me arriesgo a proponer uno. Si EU quiere que Europa entre al conflicto militar entre Ucrania y Rusia, se podría orquestar un ataque, por grupos de choque, en la frontera entre Polonia (miembro de la OTAN) y Ucrania para justificar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. En otras palabras, la OTAN no puede entrar a Ucrania para contrarrestar la operación militar de Putin, ya que no es miembro; sin embargo, si uno de los estados fronterizos de Ucrania es atacado como Polonia, ahí sí podrán atacar porque es miembro. Lo que me llama poderosamente la atención, querido lector, es que los aviones de combate de la Unión Europea (UE) ofrecidos como ayuda militar a Ucrania llegarán pronto.

6.- Se consumirá la balcanización en Ucrania: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue creada para enfrentar y dividir, es decir: balcanizar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la actualidad es detener el resurgimiento de Rusia al plano geopolítico. Para que Estados Unidos (EU) tenga el control de Europa y Eurasia (zona estratégica para controlar el mundo según Halford John MacKinder) necesita balcanizar a Rusia y empezando por países fronterizos: Ucrania. Aunque Rusia también se está aprovechando de esta división en Ucrania, en particular, en la región de Donbass donde están los separatistas prorrusos. Quizá al termino de este conflicto las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk logren su independencia y Rusia se beneficie. En fin, reitero el escenario más esperado es el diplomático entre Rusia y Ucrania. Una pregunta, más o menos retórica, al respecto: ¿funcionarán las conversaciones entre Rusia y Ucrania?

