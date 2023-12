Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola señala el presidente AMLO

AMLO acusa reportaje de Claudio X González contra su hijo Andrés y responde: Nosotros ni amiguismo, ni corrupción, ninguna de esas lacras de la política

Regeneración, 8 de diciembre de 2023. AMLO acusa reportaje de Claudio X González contra su hijo Andrés en la conferencia Mañanera.

-“Acaban de sacar un reportaje estos de Claudio X. González de que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo recibió contratos en Quintana Roo, y ‘¡qué barbaridad!’”, señaló AMLO.

Y dijo: “Pues, yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos. ¿Y yo qué tengo que ver?”

AMLO

Cabe destacar que el presidente deslindó a su hijo aunque la empresa del amigo esté boletinada.

-¿Qué tiene que ver mi hijo? A ver, díganme ustedes, interrogó.

Seguidamente, precisó, “o sea, si demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda”.

-“O así como escucha Claudio X. González y sus secuaces por teléfono, porque hacen espionaje, que den a conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario”, pidió AMLO.

Además el presidente aclaró que es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. Y un escándalo mayor.

Loret

Cabe destacar que AMLO sentenció:

-Pues no, no somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola, así de sencillo.

Consideró, además, que Loret de Mola, con el periodismo mercenario que practica, se ha hecho inmensamente rico, es un corrupto.

-“No ha querido dar a conocer sus bienes, cuántos departamentos tiene, cuánto vale su casa de campo en Valle de Bravo, un departamento”.

E incluso AMLO dijo que deberían hasta de cambiarle el nombre a esa calle porque lleva el nombre del gran poeta, Rubén Darío.

Esto es, “en donde son los departamentos de lujo, de los más importantes de la Ciudad de México; pues ahí tiene su departamento. Y en Miami y en todos lados”.

Apuesta

Y es que el presidente relató una apuesta que lanzó a Loret.

-“Un día le dije: A ver, vamos a cambiar todo lo que tú tienes y tu familia con lo que yo tengo y mi familia. Y me va a doler mucho, porque pues ahí se iría La Quinta, que tiene un valor afectivo. Pero nada”.

E insistió:

-“Aunque tenga las grabaciones, pues que presente las pruebas y que incluso presenten denuncia penal. Pero no hay nada”.

Asimismo, AMLO destacó:

-“Es que están enojadísimos porque se les está cayendo por completo el tinglado, todo el régimen de corrupción se está desplomando, y eso es lo que está sucediendo, están desesperados”.

Amigos

Ante la insistencia de la prensa el presidente rechazó:

-“No, fíjate que no. En el caso de nosotros no, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción, ninguna de esas lacras de la política”.

Además, dijo que “somos distintos, y por eso no han podido ni podrán”.

-“Y también, no somos represores, no mandamos a reprimir a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos torturas”.

Al tiempo que aclaró provenir “de una lucha de años en favor de la justicia, yo llevo más de 40 años luchando por mis ideales, por mis principios”.

-“Entonces, se equivocan, no somos iguales”, sentenció AMLO.