Ministra Esquivel presentó pruebas ante la UNAM: Graue

UNAM no prevé sanción. Primero se debe conocer el dictamen del caso señaló el rector. Finalmente dan oportunidad de debido proceso a Ministra Esquivel

Regeneración, 14 de febrero de 2023. Con relación al escándalo promovido por el universitario Guillermo Sheridan en contra de la Ministra Yasmín Esquivel finalmente la señalada se pudo defender.

Y es que como se recordará el Comité de Ética de la UNAM pidió a Esquivel presentar lo que se conoce como pruebas y alegatos en su favor.

Esto semanas después de que Sheridan acusara a la ministra de plagio en plena sucesión presidencial en la Suprema Corte.

Como se sabe Sheridan no pidió investigar posibles irregularidades ante las documentales que presenta, sino que acusa delito y delincuente es decir la ministra.

Consecuente con el escándalo que arrastra a la UNAM entera, institucionalmente Sheridan debiera demostrar su dicho, conforme a derecho, no al revés.

Y es que incluso un comité de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la declaró culpable sin darle derecho a la defensa.

UNAM

Así el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue informó que ya se presentaron las pruebas y argumentos de la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel.

Esto, por las acusaciones de plagio de su tesis de licenciatura.

Seguidamente dijo que el asunto está, precisamente en el «Comité de Ética en este momento”.

-“Ayer, sé que estuvo alguien por allá, en su representación», dijo el rector de la UNAM.

Lo anterior durante la firma del convenio general de colaboración entre la Cámara de Diputados y la UNAM.

Pruebas

Cabe destacar que las pruebas fueron solicitadas por el Comité Universitario de Ética de la UNAM el pasado 26 de enero.

Esto, cuando convocó a la ministra para que presentara los argumentos y pruebas que considerara necesarios en su defensa.

Asimismo, estableció que Yasmín Esquivel Mossa no tenía la obligación de presentarse personalmente, sino que también podrá enviar a un representante.

Y así ocurrió este lunes.

Al fin…

Cabe destacar que el rector Graue Wiechers dijo que aún no se prevé una sanción, ya que primero se deberá conocer el dictamen del caso.

Lo anterior, en declaración subrayadamente correcta que pareciera que finalmente va saliendo del pasmo por el escándalo.

AMLO

Por otra parte, el rector de la UNAM rechazó que exista enfrentamiento con el Estado.

“A veces son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado”, comentó.

Finalmente portales como El Universal destacan el tema de la sucesión en la UNAM ya que el rector se va en noviembre de 2023.

Y es que le preguntaron por Rosaura Ruiz Gutiérrez, como aspirante a rectora.

Grau dijo que no cuenta con información sobre ese tema.

Defensa

Cabe destacar que en enero la ministra Yasmín Esquivel advirtió que no renunciará a su cargo y rechazó el dictamen del comité de integridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

-“Tengo una carrera impecable, no tengo nada de que avergonzarme y continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y todas las subsecuentes…».

Además dijo que la resolución de esta institución de la UNAM:

-» Es una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría».

E incluso, señaló:

-«El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis” en la UNAM, publicó Esquivel a finales de diciembre.